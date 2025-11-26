ガラパゴス、「AIR Connect」にAIが広告配信結果を自動で考察する「広告配信レポート」機能を追加

株式会社ガラパゴス

AIを活用した広告のクリエイティブ制作・運用サービス「AIR Design（エアデザイン）」を展開する株式会社ガラパゴスは、データ活用ツール「AIR Connect」の分析アシスト機能に、新たに「広告配信レポート」を追加したことをお知らせいたします。

本レポート機能の追加により、複数媒体の広告成果とAIによる考察をまとめたレポートが自動生成され、月次の定点観測や施策の振り返りにかかる工数を大幅に削減します。

レポート作成・分析には膨大な工数が存在

Web広告の運用担当者は、Google、Meta、Yahoo!など複数の広告媒体の成果を定期的に把握する必要があります。

しかし、各媒体の管理画面に個別にログインし、データを抽出して集計・分析する作業は、多くの手間がかかっていました。また、広告代理店に運用を委託している場合、レポートが月に一度の提出となるため、リアルタイムな状況把握や分析が難しいという課題もありました。

「広告配信レポート」の概要

この度の新機能「広告配信レポート」は、複数媒体の広告配信結果を横断で集計し、AIが自動で前期比較や考察を行い、レポートをスライド形式で生成します。

本レポートでは、媒体ごとの広告CV数やCPAといった主要指標の前期間比較に加え、AIが「Facebook広告がCV数を伸ばしている」「Meta広告はCPAが高い」といった傾向を自動で分析し、テキストで考察を提示します。

＊参考画像

本機能が提供する価値について

「AIR Design」とは

- 複数媒体のレポート集計・作成業務の完全自動化全ての媒体の成果が考察付きのスライドに集約されるため、レポート作成にかかる工数を抜本的に削減できます。- 月次報告を待たず、いつでも迅速な状況把握が可能に変化の速い市場環境に対して、迅速な意思決定と次のアクションプランの策定が可能になります- AIによる自動考察で、データ分析の属人化を解消担当者の経験やスキルに依存することなく、データに基づいた分析が可能になります。

AIR Designは、AIとデータを活用してWeb広告のクリエイティブ制作・改善を行うサービスです。プランナーやデザイナーなど5名のプロチームがクライアントに伴走し、売上や利益につながる本質的な改善を実現します。

AIによるデータ収集・分析で高精度な戦略を設計し、10,000回以上のABテスト実績に基づいて高い勝率が期待できるクリエイティブを制作します。独自開発の検証ツール「AIR Connect」では、CV数ではなく実際の売上への貢献度を基準とした効果測定を行い、真に成果につながる改善を実現します。

株式会社ガラパゴスについて

株式会社ガラパゴスは、2009年に設立されたテクノロジー企業です。「AIR Design」とスマートフォンアプリ開発サービスを展開し、「プロセスとテクノロジーで人をよりヒトらしく」をミッションに「デジタルモノづくり産業革命」の実現を目指しています。



会社名：株式会社ガラパゴス

所在地：東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル8F

代表者：代表取締役 中平健太

設立 ：2009年3月

資本金：5,000万円

