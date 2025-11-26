VISIO「iiMA（イイマ）」住宅仕様リニューアルのお知らせ
株式会社VISIO（本社：千葉県船橋市、代表：石井寿樹）は、同社の注文住宅ブランド、愛される LDK 「iiMA（イイマ）」 （以下「iiMA」）において、住宅仕様のアップデートを行い、 2025 年11 月17 日より公式 WEB サイトおよびコンセプトブックをリニューアルいたしました。
今回のアップデートでは、お客様一人ひとりの理想の住まいをより自由に形にできるよう、選べるエレメント（要素）の数を増やし、より“理想の暮らし方”に合わせて選びやすい構成へと進化させました。
これにより、ライフスタイルに合わせた“自分たちらしい”住まいづくりが、これまで以上に実現しやすくなりました。
■ iiMA 住宅仕様リニューアルの背景
昨今、共働き家庭の増加やライフスタイルの多様化により、住宅に求められる価値は大きく変化しています。「住み心地」「デザイン性」「安全性」「コストバランス」など、世帯ごとに重視するポイントは大きく異なります。そのため「iiMA」ではコスパプラン・バランスプラン・耐震プラン・断熱プランの4 つのプランをご用意して各世帯のライフスタイルやニーズに応じて最適な住まいを選べるようご提供しています。
こうした多様な住まいへのニーズに応えるべく、より“自分たちらしい暮らし”を実現できるよう、家族が集う LDK を中心にお客様のご要望の多かった仕様を取り入れ、選択肢の幅をさらに広げることに重点を置き、今回の仕様リニューアルを実施しました。
■ 主なリニューアルポイント
選べる仕様の幅を拡大
・ご要望の多かった、スケルトン階段や、ペニンシュラキッチンなどの選べるエレメント（要素）の追加。
・エレメント（要素）の組み合わせ自由度が大幅にUP。
・耐震プランに制震ダンパーを標準採用。
■ リニューアルサイト
・ iiMA 公式サイト https://visio-r.co.jp/iima/
■ 今後の展開
今後も VISIO では、地域に根ざした家づくりと、お客様目線に立った多彩なプランの提供を通じて、地域NO.1 の住宅ブランドを目指してまいります。 また、今回のリニューアルに合わせて、施工事例の追加公開や新モデルハウス企画も予定しております。
■ 会社概要
株式会社 VISIO
所在地 ：千葉県船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル9F
代表者 ：石井 寿樹
事業内容：注文住宅事業、分譲開発事業、不動産事業 、建設事業ほか
URL ：https://visio-r.co.jp/
