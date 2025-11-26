生せっけんのルアンルアン、「2025 RuamRuam X’mas Gift Fair」を11月26日からスタート。限定仕様＆オリジナルメッセージ付きでお届けします。
ナチュラル志向のスキンケアブランド ルアンルアン を展開する、株式会社ボックスグループ（本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：姫沼 諭）は、ルアンルアン公式オンラインショップ https://shop.ruamruam.jp/ にて「2025 RuamRuam X’mas Gift Fair」を11月26日am10:00からスタート。該当商品は限定仕様＆オリジナルメッセージ付きでお届けします。
【特設会場】https://shop.ruamruam.jp/contents/16992
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335241&id=bodyimage1】
「2025 RuamRuam X’mas Gift Fair」の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335241&id=bodyimage2】
【該当商品】２アイテム
１，クリスマスギフトセット - オリジナル+プレミアム泡立てネット https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=x2025-1
２，クリスマスギフトセット - ローズ&ゼラニウム+プレミアム泡立てネット https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=x2025-2
【販売価格】 通常価格 4,510円（税込） → 3,850円（税込）
【クリスマス仕様のギフト包装】
クリスマス限定デザインの生せっけんとプレミアム泡立てネットをクリスマス柄のニットバックでラッピングのうえ、クリスマス仕様のギフト包装でお届けします。
【オリジナルメッセージ付き】
ご希望の「お名前」や「オリジナルメッセージ」など、30文字以内の印字をしてお届けします。ご希望がない場合は「and happy new year」の文言が入ったデザインでお届けします。
【販売期間】2025年12月26日（金）am9時59分まで
【注意事項】
・ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合があります。
・定量を超えた場合は告知無く完売とさせていただきますことをご了承ください。
・当キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
・お買い上げ金額5500円（税込）以上で送料無料となります。
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、「お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。」をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼（ひめぬま）まで
配信元企業：株式会社ボックスグループ
【特設会場】https://shop.ruamruam.jp/contents/16992
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335241&id=bodyimage1】
「2025 RuamRuam X’mas Gift Fair」の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335241&id=bodyimage2】
【該当商品】２アイテム
１，クリスマスギフトセット - オリジナル+プレミアム泡立てネット https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=x2025-1
２，クリスマスギフトセット - ローズ&ゼラニウム+プレミアム泡立てネット https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=x2025-2
【販売価格】 通常価格 4,510円（税込） → 3,850円（税込）
【クリスマス仕様のギフト包装】
クリスマス限定デザインの生せっけんとプレミアム泡立てネットをクリスマス柄のニットバックでラッピングのうえ、クリスマス仕様のギフト包装でお届けします。
【オリジナルメッセージ付き】
ご希望の「お名前」や「オリジナルメッセージ」など、30文字以内の印字をしてお届けします。ご希望がない場合は「and happy new year」の文言が入ったデザインでお届けします。
【販売期間】2025年12月26日（金）am9時59分まで
【注意事項】
・ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合があります。
・定量を超えた場合は告知無く完売とさせていただきますことをご了承ください。
・当キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
・お買い上げ金額5500円（税込）以上で送料無料となります。
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、「お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。」をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼（ひめぬま）まで
配信元企業：株式会社ボックスグループ
プレスリリース詳細へ