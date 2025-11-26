2026海南海洋観光年の開幕に向け、日月湾サーフリゾートがオープン

中国・万宁市、2025年11月26日/PRNewswire/ -- China Tourism Groupは11月11日、海南省万寧市の日月湾において、スポーツの迫力、芸術的パフォーマンス、次世代のサーフカルチャーを融合した華やかな式典を開催し、中国初のサーフィンをテーマとしたリゾート日月湾サーフリゾートをお披露目しました。



Wave Pool



盛大なオープニング: アートとプロサーフィンが出会う場所

式典は、海南省歌舞団による「オーシャンブリーズ・イン・ブルー」のパフォーマンスで幕を開けました。

イベントでは、中国、ブラジル、オーストラリアのトップサーファーたちが特別設計された6MCFLYエアリアルウェーブに挑み、ダイナミックな空中回転や高度なテクニックを披露し、最先端サーフ技術のパワーと精度を体感しました。

設計された波: 新たなプロフェッショナル拠点

「波乗りの精神的な拠点」と位置づけられる日月湾サーフリゾートは、大・中・小・マイクロの4種類の波を特徴とする独自のフォー・ウェーブ・レベルを通じて、初心者からエリートプロまであらゆるレベルのサーファーに対応します。

同リゾートは、先進的な空気圧式ウェーブテクノロジーを採用した、中国初のオリンピック規格サーフラグーンを提供しています。このシステムは、23種類のプロ仕様ウェーブ設定を生成し、天候や潮の影響を受けずに年間を通じて安定したサーフィン体験を可能にします。フォー・ウェーブ・レベルは、学習、練習、そしてハイパフォーマンスなサーフィンに最適な環境を提供します。

新しい形のエスケープ: 海辺のライフスタイルを再定義

従来の観光モデルを超え、同リゾートはスポーツ、ホスピタリティ、小売、文化を融合させ、シームレスな海辺のライフスタイル体験を提供します。

宿泊施設には、創造的にデザインされたUECHAOホテルが含まれ、リーフの岩層や海の動きなど、周囲の風景からインスピレーションを得ています。これらの施設は合わせて132室の個性的な客室を提供しており、訪れる人々は波やリズム、海辺のエネルギーに彩られた滞在を体験できます。

リゾートのライフスタイル・ショッピング地区である X-Livin High Street は、若い起業家とのコラボレーションにより開発され、社交と小売の中心地として機能しています。ここには、ライブ音楽ステージLIVEHOUSE、ビーチクラブ、ビストロ、スペシャルティコーヒーショップ、東南アジア料理、アウトドアライフスタイルブランドが集結し、スポーツ、アート、現代文化が融合するダイナミックな空間を創出しています。

リゾートでは、島のライフスタイルフェスティバルやマーケット、グループフィットネスラン、スケートボードセッション、海上でのドローンライトショー、浮遊映画上映、ファイヤーダンスパフォーマンスなど、一連の文化・ライフスタイルイベントが企画されています。

今後、日月湾サーフリゾートは「波を待つのではなく、自ら創り出す」という哲学を掲げ、サーフィン愛好者や現代の旅行者に向けた新しい海辺のリゾート体験を提供するとともに、スタイル重視でサーフ中心のオーシャンフロントライフの新たな基準を打ち立てることを目指しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com