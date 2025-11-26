ウィペット、イタグレ向けのドッグウェアブランド【SIVI（シヴィ）】2025年秋冬コレクション【3M THINSULATE ダウンベスト】発売中！重ね着コーデも楽しめるノースリーブのダウンジャケット
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はウィペット、イタグレ向けのドッグウェアブランドSIVI（シヴィ）ドッグウェア2025年秋冬コレクションを、当社運営のインターネットショッピングサイトにて好評販売中です。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335229&id=bodyimage1】
■ SIVI 3M シンサレート ダウンベスト
高機能中綿素材３Ｍ シンサレートを採用したダウンベスト。
昨年もご好評につき早々に完売が続出した商品が、新色になって今年も登場しました。
優れた保温性と断熱性で薄くて温かいを実現、スッキリとしたシルエットに仕上げています。
１枚での着用はもちろん、長袖のウェアと合わせて重ね着コーデも楽しめます。
■ 保温力に優れ、薄くて軽い3Mシンサレート仕様
軽量ながら、保温性と断熱性に優れているのが特徴の特殊素材。
愛犬への体の負担を軽減しながら、しっかりとした暖かさを保ちます。
保温性…極細繊維が絡まりあった素材で、従来のポリエステル綿と比較し同じ厚みであれば約2倍の保温機能があります。
速乾性…湿気の多い場所でも保温性が失われず、濡れてもすぐ乾きます。
軽さ…同じ暖かさで比較すると、ポリエステル綿より約25％軽くなります。
■ イタグレ・ウィペットの身体にフィット
・独特の体型をカバーする立体パターン
・簡単に脱ぎ着ができる後開き仕様
・耐久性の高いしっかりとした素材感
・撥水加工でしっかり雨対策
・毛や葉っぱが付きにくいサラリとした素材感
・イタグレの美しさを引き立てるカラーリング
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335229&id=bodyimage2】
●商品詳細
商品番号：17669
商品名：SIVI 3M THINSULATE ダウンベスト
価格：7,590円（税込）
カラー：アイボリー/ヌガー/ダークターコイズ/ダークブラウン/ブラック
素材：ポリエステル100％、3M（TM）THINSULATE（TM） 高機能中綿素材
対象犬種：イタリアングレーハウンド / ウィペット
サイズ展開：XXS/XS/S/M/L/XL/XXL
■ 購入者レビュー
既にご購入者様から高い評価をいただいており、instagramなどのSNSでは「冬が待ち遠しい」「早く着せておでかけしたいです」というお声もいただいております。
以下はECサイトに寄せられたレビューを引用しております。
●評価：★★★★★
昨年悩んでいる間に完売してしまって、今年も使うかなと迷っていましたが、病院やトリミングなど移動は暖かくしてあげたいけど、現場では脱ぐような場面には必要かなと思い購入。
結果、大正解でした。普段使いの重ね着としても可愛くて軽くて暖かいので使い勝手が良いです！今日は何と合わせようかなという毎朝の楽しみにもなっています。
首輪ありや厚手のハイネックだと首周りがややタイトな気がします。（もう少しゆとりあると嬉しいです）
サイズ表記だと他アイテムよりワンサイズ落とした方がいいのかも思いますが、他サイズと同じでもいいかもしれません。どんな着方をしたいかによってご相談するのがいいかもです。
●評価：★★★★★
イタグレ9ヶ月4.4kgです。SIVIさんはお同じサイズでも服の種類によって着丈等が違うので、普段ならSサイズなのですが、だいぶ迷ったのでSIVIさんにご相談させて頂きました。
冬物ベストなので重ね着をするならワンサイズ上でも大丈夫だと思うとの事で、今回はSサイズのアイボリーにしました！
