“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の宿5施設は、皆様に日常でもささやかな幸せや喜びを味わっていただけきたく、2025年12月1日～2026年3月19日までお米のお土産付きプランを販売いたします。お米のお土産付きプラン：https://x.gd/lRmJG （秋保風雅）

本プラン企画の背景として、物価高騰が続く昨今において、今貰えると嬉しいものとして今回お土産に実用性の高いお米をピックアップいたしました。お土産のお米は、国産ブレンド米で各施設のロゴ入りパッケージとなっており、大人料金にてご予約のお客様お一人につき1袋（2合）をプレゼントいたします。本プランは、「ゆとりろ洞爺湖」「鳴子風雅」「秋保風雅」「ブリスティア箱根仙石原」「湯喜望 白扇」の5施設でご利用いただけます。旅行を堪能しつつ、ご自宅に帰られてからもお得感を味わえる本プランを、ぜひこの機会にご利用ください。

お米のお土産付きプラン

宿泊期間：2025年12月1日～2026年3月19日内容：該当プランを大人料金にてご予約のお客様へ施設別ロゴ入りパッケージのお米をお一人につき1袋（2合）プレゼント

■プラン販売対象施設

・ゆとりろ洞爺湖 https://www.yutorelo-toyako.com/

【お米のお土産付き】この冬限定の源泉かけ流しと食を愉しむ特別プラン＜★スタンダード／会場食＞予約・詳細：https://x.gd/W2JVy

・鳴子風雅 https://www.naruko-fuga.com/

【お米のお土産付き】冬季限定｜自慢の会席料理と名湯鳴子温泉でリフレッシュ温泉旅予約・詳細：https://x.gd/NTkmx

・秋保風雅 https://akiu-fuga.com/

【お米のお土産付き】冬季限定｜貸切サウナやBAR、〆パフェなどここでしか体験できない一日を予約・詳細：https://x.gd/lRmJG

・ブリスティア箱根仙石原 https://blisstia-hakone-sengokuhara.com/

公式【お米のお土産付き】冬季限定／旅の思い出を持ち帰るBLISSTIA箱根仙石原の特別プラン＜スタンダードコース★＞予約・詳細：https://x.gd/0MkCn

・湯喜望 白扇 https://www.yukibou-hakusen.jp/

【お米のお土産付き】期間＆数量限定／基本プラン×お米のお土産をプレゼント＜基本会席★＞予約・詳細：https://x.gd/KdLGh

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」などをはじめとした、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式X：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

