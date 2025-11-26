Kontron、新しい産業用コンピュータKBox E-430-RPL/RPHを発表

アプリケーションにインテリジェンスを組み込もうとするインテグレーターおよび開発者を支援するために

台北、2025年11月26日 /PRNewswire/ --IoT/組込みコンピューティング技術の世界的リーダーであるKontronは、新たな産業用コンピュータ「KBox E-430-RPL/RPH」を発表しました。本製品は、スマート製造、スマートヘルスケア、スマートリテール、スマートシティなど、多様なスマートアプリケーションを開発するための堅牢でコンパクトなコンピューティングプラットフォームを、インテグレーターや開発者に提供します。



Kontron KBox E-430-RPL/RPH Industrial Computer



AI対応ハイブリッドコンピューティング

ハイブリッドコア構成の第13世代 Intel® Core™ U シリーズ・プロセッサー（開発コード名：Raptor Lake U）を搭載した KBox E-430-RPL/RPH は、ワークロードを最適なコアへインテリジェントかつ動的に割り当てることで、性能と効率の最適なシナジーを実現します。高性能な統合型 Intel® Xe ベース・グラフィックスと AI アクセラレーション機能を同一チップ内に搭載することで、8K UHD コンテンツ処理や AI 推論において、より優れた性能を発揮します。

リアルタイムかつセキュアなネットワーキング

本システムは独立した内部リソースを備えたディスクリート TPM 2.0 セキュリティチップを搭載しており、ファームウェア型 TPM よりも強固なセキュリティを提供します。一部のバリアントは Time-Sensitive Networking（TSN）技術に対応しており、Ethernet 上でのリアルタイム通信を保証します。これら2つの機能を組み合わせることで、同期動作や高いセキュリティを必要とするアプリケーションに対し、安全で信頼性の高いリアルタイム性能を保証します。

産業グレード設計

KBox E-430-RPL/RPH は、動作温度範囲において商用グレードと産業グレードの両方で提供されており、さまざまな環境条件下でも最大限の信頼性を、合理的なコストで確保できます。それに加え、本システムは、過酷な環境下での導入も想定した産業グレードの要件に基づいて設計されています。その基準には、さまざまな電源環境でも安定動作を保証する広範な入力電圧対応、信頼性の高い静音動作と防塵・防汚性を実現するパッシブ冷却、振動から保護する堅牢な筐体設計が含まれます。

4種類のI/O構成

KBox E-430-RPL/RPH は、さまざまなアプリケーション要件に対応するため、4種類の I/O 構成で提供されています。各構成には、以下のいずれか、または複数の I/O オプションが搭載されています：4ポートの 2.5 GbE LAN、4つの DisplayPort コネクタ、DisplayPort/HDMI デュアルインターフェース、および DIO/COM ポート。これにより、ネットワーク冗長性、負荷分散、トラフィック分割、高速データ収集、ビデオウォール、多画面制御、最大限のビデオインターフェース柔軟性、あるいは PLC/センサー統合を必要とするアプリケーションに最適化されています。

詳細については、以下のリンクをご覧ください：

https://www.kontron.com/en/products/kbox-e-430-rpl-rph/p186612

Kontronについて

Kontronは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスを含む最先端の安全なソリューションでIoTとインダストリー4.0を推進し、市場参入のスピードアップ、所有コストの削減、長寿命化を実現することで、スマート・テクノロジーの統合において信頼できるパートナーとしての役割を確固たるものにしています。詳細については、 www.kontron.comをご覧いただくか、電話：+886-2-2799-2789、EメールSalesAsia@kontron.comまでご連絡ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com