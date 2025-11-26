リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案するイベント企画制作会社、株式会社ハレガケ(本社:東京都豊島区、代表:黒田洋介)は、パークシティ大崎オリーブテラス主催のもと、2025年12月13日(土)の1日限定イベントとして、「リアル謎解きゲーム『魔法使いと２匹の魔法猫』inパークシティ大崎オリーブテラス」を開催します。

このイベントは、大崎ブライトタワー・大崎ブライトコア・大崎ブライトプラザの3施設で同時開催する参加者体験型のリアル謎解きゲームです。親子やカップルなど、幅広い年代の方が一緒に楽しめる特別企画として、館内のさまざまな場所に仕掛けられた謎を解きながら物語に沿って探索していきます。普段とはひと味違った視点で施設散策を楽しめる体験を通して、より深く各施設の魅力に触れていただくことを目指します。

イベント内容

お買物好きの魔法使い「メイジィ」と一緒に、逃げ出してしまった2匹の魔法猫を見つけ出すという可愛らしいストーリーに沿って、施設散策を楽しめるゲームイベントです。お子様でも楽しめる謎がたくさん登場するので、親子でのレジャーやカップルのデートにもおすすめです。ヒントが充実しているほか、本イベントには制限時間がないため、ゲームの合間に食事やお買物などを自由に楽しむこともできます。

参加方法・進め方

大崎ブライトタワー「アトリウム」内の謎解きインフォメーションにて、大崎ブライトタワー・大崎ブライトコア・大崎ブライトプラザの各店舗で、税込1,000円以上のご利用レシートをご提示いただくと、ストーリーと謎の問題が書かれた「問題用紙」を1つお渡しします。ストーリーに沿って館内に設置された手がかりを探し「問題用紙」の謎を解いていきます。最後の答えを導き出し、受付でキーワードを報告すると、ゲームクリアとなりエピローグシートがもらえます。また、参加特典として、イオンリカー大崎ブライトコア店が提供する素敵な景品をプレゼント。冬のお出かけに、ぜひご家族やカップルで一緒にお楽しみください。

＜用語補足＞

https://nazoxnazo.com/event/magiccat_parkcityosaki/

・リアル謎解きゲーム

参加者が実際に頭と身体を使って謎を解き事件を解決する体験型のゲームイベントです。参加者は物語の世界に入り込み、その物語の主人公になって次々現れる謎や暗号を解いて、事件を解決していきます。ショッピングモール・遊園地・水族館・商店街など、様々な場所で開催され、男女問わず様々な人が熱狂する今注目のエンターテインメントです。

・NAZO×NAZO劇団

リアル謎解きゲームの企画制作を専門とする株式会社ハレガケのオリジナルブランドです。「大人が安心してはしゃげる物語世界」を大切に、参加者自身が物語の主人公となって楽しむ“没入型”の体験を提供しています。観光地や商業施設、地域の街中など、それぞれの場所に眠る魅力を物語と謎に落とし込み、現地でしか味わえない特別な体験をつくり出しています。

＜ゲームストーリー＞

魔法の国からやってきた、お買物好きな魔法使いのメイジィ。お買物に夢中になっていた彼女のもとから、2匹の魔法猫が逃げ出してしまいました！しかも、魔法の国へ帰るために必要な魔法の杖(マジック・ワンド)を勝手に持ち出していて…。このままでは魔法の国に帰れなくなってしまいます。メイジィに協力して、2匹の猫を探してあげましょう！！

リアル謎解きゲーム「魔法使いと２匹の魔法猫」inパークシティ大崎オリーブテラス

日程：2025年12月13日(土)開催時間：10:00～17:00※参加受付は16:00まで。※謎解きキットは先着順での配布となります。なくなり次第、受付終了です。想定プレイ時間：ファミリー(お子様が小学生)での参加で1～2時間程度参加費：大崎ブライトタワー・大崎ブライトコア・大崎ブライトプラザの各店舗で、税込1,000円以上のご利用レシートをご提示いただくと、ストーリーと謎の問題が書かれた「問題用紙」を1つお渡しします。受付：大崎ブライトタワー「アトリウム」内の謎解きインフォメーション住所：〒141-0001 東京都品川区北品川5-6-1アクセス：JR山手線、JR湘南新宿ライン、JR埼京線、りんかい線「大崎」駅新東口より徒歩5分会場：大崎ブライトタワー・大崎ブライトコア・大崎ブライトプラザ主催：パークシティ大崎オリーブテラス景品協賛：イオンリカー大崎ブライトコア店企画制作：株式会社ハレガケ(NAZO×NAZO劇団)

【 取材／掲載のお問い合わせ窓口 】株式会社ハレガケTel: 03-6912-7596 ／ Email: info@haregake.com (対応時間：平日9:00～18:00)

＜株式会社ハレガケ＞

https://nazoxnazo.com/event/magiccat_parkcityosaki/https://www.parkcityosaki-sr.jp/

リアル謎解きゲームをはじめとした「参加者体験型」のイベントを企画制作する会社です(2013年設立)。“その場所ならではの魅力”に、ターゲットの心をくすぐる要素を掛け合わせ「行きたくなる理由」の設計を強みとしています。観光地での新たな過ごし方の提案や、地域のにぎわい創出、施設の集客、企業の社内活性まで、これまでに700件を超えるイベントづくりを手がけてきました。所在地：東京都豊島区高田3-21-2 ユニハイト東京ビル4階事業内容：体験型イベント、リアル謎解きゲームの企画制作、運営社内懇親会サービス企画制作、運営体験型研修サービス企画制作、運営

https://haregake.com/https://nazoxnazo.com/https://nazotoki-plus.com/