株式会社Yume Cloud Japan(本社：山形県米沢市、代表取締役：吉田 大輔)が提供するメンタルヘルス・サービス「マインドスケール(科学的ストレス状態分析と改善プログラム)」は、「IT導入補助金2025(サービス等生産性向上IT導入支援事業)」の補助対象ツールとして登録されており、第8次交付申請(最終回)の締切(2026年1月7日)が近づいております。





マインドスケール(科学的ストレス状態分析と改善プログラム)









■IT導入補助金で導入コストを大幅削減

人手不足が深刻化する中小企業において、従業員一人ひとりのパフォーマンス維持と離職防止は最重要課題です。しかし、本格的なメンタルヘルスケアシステムの導入は、コスト面でハードルが高いのが現状でした。「マインドスケール」は、IT導入補助金の対象ツールであるため、補助金を活用することで、初期費用や導入コストを大幅に抑え、中小企業・小規模事業者様にも本格的な従業員の健康管理および生産性向上を実現いたします。





(補助対象経費、補助率及び補助額)

・補助対象経費：サービス利用料(最大2年分)

・補助率 ：1／2以内、小規模事業者は2／3以内

・補助額 ：5万円～150万円









■「マインドスケール」が実現する3つの生産性向上アプローチ

「マインドスケール」は、従業員のストレスを科学的に可視化し、専門家による個別介入を通じて、高ストレスの予防とパフォーマンス向上を貢献する健康経営推進ツールです。従業員の心身の健康を支えることで、働きやすい職場環境を整え、離職防止や定着率の向上に大きく貢献します。

多くの企業で人材定着施策の一環として導入いただいております。





1.科学的根拠に基づく客観的な分析

独自の脈波測定センサーで集積したビッグデータと音声分析技術を用い、自律神経バランスや脳疲労度などを簡単に測定します。

山形大学・東北大学との連携や、ポリヴェーガル理論などの世界的にも効果が実証された理論的枠組みに基づき、質問形式の自覚データに加え、客観的な生体コンディションを高い精度で数値化します。これにより、従業員自身の「自覚」と「体調」のギャップを埋め、最適な行動計画をサポートします。





2.有資格者による手厚い個別サポート

分析結果で高ストレス傾向が確認された利用者にはアラートを送信するとともに、臨床心理士などの有資格者によるオンラインカウンセリング(プライベートセッション)を提供します。

個別のアドバイスを通じて、ストレス対処法(コーピング術)の習得を支援し、早期の回復と定着に貢献します。

また、利用者本人へのアドバイスだけでなく、Eラーニングや各種セミナーも提供します。

実際に導入企業では、「マインドスケール」の活用とカウンセリングの継続により、利用者の自律神経スコアや脳覚醒度が一般平均まで改善した事例が確認されています。





3.組織全体の課題を特定し、健康経営を推進

Yume Cloud Japanは、「マインドスケール」と一緒に通常のストレスチェックも提供しており、客観的なストレスの可視化を行なう事でストレスチェックを補完しています。

また、部署別や年代別などの切り口で組織分析レポートを提供し、人事担当者や経営層は、どの層にどのようなストレス要因があるのかを客観的に把握する事で従業員のエンゲージメントアップに繋がる具体的な施策(健康経営)を推進することが可能になります。

従業員のメンタルヘルスを根本から改善し、活力ある職場づくりを支援します。

【サービス概要】

サービス名 ： マインドスケール(科学的ストレス状態分析と改善プログラム)

提供事業者 ： 株式会社 Yume Cloud Japan

サービス内容： 自律神経バランス・脳疲労度測定、客観的メンタル状態分析、個別アドバイス、オンラインカウンセリング、Eラーニング・セミナー、組織分析レポート提供









【IT導入補助金に関するお問い合わせ】

IT導入補助金の申請手続き、および「マインドスケール」の導入に関するご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。





株式会社Yume Cloud Japan

マインドスケール事務局

Email： yc.office@yume-cloud.co.jp

URL ： https://www.mindscale.jp/