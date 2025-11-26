高知県内在住外国人向け無料日本語eラーニングの受講者を対象にした現地交流会を11月30日に開催。当日のプログラムが決定いたしました。
オンライン日本語学習サイト(Attain Online Japanese)運営、eラーニング制作のアテイン株式会社(本社：東京都江東区、電話：03-6381-8641)が、高知県から委託を受け実施している、「高知県内在住外国人を対象とした日本語eラーニング」の受講生を対象とした現地交流会を2025年11月30日に実施します。
高知県交流会 _日本語
このイベントは、「高知県内在住外国人を対象とした日本語eラーニング」の受講生の人達が直接会って話せる交流会になります。日本語を使ってゲームをしながら楽しい時間を過ごします。お子様と一緒に参加も可能です。また、この交流会では、日本での生活に役立つ情報交換もします。
本交流会は、オンラインによる学習環境では得られにくい、「直接会って日本語を使う経験」を高知県内の外国人住民に提供することを目的としたものです。
開催直前となりましたが、現時点でまだお席に若干の余裕がございます。参加を検討されている方は、お早めにお申し込みくださいますようお願い申し上げます。
「高知県内在住外国人を対象とした日本語eラーニング」の受講生、あるいはその支援担当者の方であれば誰でも参加可能です。下記フォームよりお申し込みください。
■交流会当日の内容
当日は、オンライン受講者が気軽に参加できるよう、
緊張せず日本語を話せる“参加体験型”のプログラムを準備しています。
予定プログラム(抜粋)
・名刺を作ってみよう、クロスワードパズル、おしゃべりタイム
語彙に自信がなくても参加できるレクリエーション形式で、楽しく会話のきっかけ作りを行います。
レクリエーションの例：
http://swf.dougaku.tv/nihongo/kochi/r7/kochi-orientation_2-r7.mp4
・日本での生活・仕事に関するミニ交流テーマ
例)
「高知で驚いたこと」
「買い物で困った経験」
「職場でよく使う日本語」
・支援者・地域の方との交流
生活情報・行政サービスの紹介や相談にもつながります。
・お子さま連れ参加も歓迎
家族で安心して参加できるよう配慮しています。
・主催者コメント
「受講者の方々から『日本語を使う場所がない』『話す機会が欲しい』という声を多数いただきました。今回の交流会は、まさにその声にお応えするものです。学習中の方が“教室に行かなくても一歩踏み出せる場所”として活用してほしいと考えています。」
■開催概要
高知県日本語交流会
開催日 ： 2025年11月30日(日)
時間 ： 午後1時30分～午後3時30分
場所 ： オーテピア高知図書館4階
https://otepia.kochi.jp/access.html
参加費 ： 無料
先着順 ： 20名様
参加者全員に特典として
クオカード500円分をプレゼントします。
お申し込みフォームURL： https://forms.gle/QAQNwq8QyAckFCAk7
運営元 ： アテイン株式会社
日本語e ラーニングシステムは、アテイン株式会社
が高知県からの委託を受け運営しています。
高知県交流会2_日本語