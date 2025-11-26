オンライン日本語学習サイト(Attain Online Japanese)運営、eラーニング制作のアテイン株式会社(本社：東京都江東区、電話：03-6381-8641)が、高知県から委託を受け実施している、「高知県内在住外国人を対象とした日本語eラーニング」の受講生を対象とした現地交流会を2025年11月30日に実施します。





高知県交流会 _日本語





このイベントは、「高知県内在住外国人を対象とした日本語eラーニング」の受講生の人達が直接会って話せる交流会になります。日本語を使ってゲームをしながら楽しい時間を過ごします。お子様と一緒に参加も可能です。また、この交流会では、日本での生活に役立つ情報交換もします。





本交流会は、オンラインによる学習環境では得られにくい、「直接会って日本語を使う経験」を高知県内の外国人住民に提供することを目的としたものです。





開催直前となりましたが、現時点でまだお席に若干の余裕がございます。参加を検討されている方は、お早めにお申し込みくださいますようお願い申し上げます。





「高知県内在住外国人を対象とした日本語eラーニング」の受講生、あるいはその支援担当者の方であれば誰でも参加可能です。下記フォームよりお申し込みください。









■交流会当日の内容

当日は、オンライン受講者が気軽に参加できるよう、

緊張せず日本語を話せる“参加体験型”のプログラムを準備しています。





予定プログラム(抜粋)

・名刺を作ってみよう、クロスワードパズル、おしゃべりタイム

語彙に自信がなくても参加できるレクリエーション形式で、楽しく会話のきっかけ作りを行います。

レクリエーションの例：

http://swf.dougaku.tv/nihongo/kochi/r7/kochi-orientation_2-r7.mp4





・日本での生活・仕事に関するミニ交流テーマ

例)

「高知で驚いたこと」

「買い物で困った経験」

「職場でよく使う日本語」





・支援者・地域の方との交流

生活情報・行政サービスの紹介や相談にもつながります。





・お子さま連れ参加も歓迎

家族で安心して参加できるよう配慮しています。





・主催者コメント

「受講者の方々から『日本語を使う場所がない』『話す機会が欲しい』という声を多数いただきました。今回の交流会は、まさにその声にお応えするものです。学習中の方が“教室に行かなくても一歩踏み出せる場所”として活用してほしいと考えています。」









■開催概要

高知県日本語交流会

開催日 ： 2025年11月30日(日)

時間 ： 午後1時30分～午後3時30分

場所 ： オーテピア高知図書館4階

https://otepia.kochi.jp/access.html

参加費 ： 無料

先着順 ： 20名様

参加者全員に特典として

クオカード500円分をプレゼントします。

お申し込みフォームURL： https://forms.gle/QAQNwq8QyAckFCAk7

運営元 ： アテイン株式会社

日本語e ラーニングシステムは、アテイン株式会社

が高知県からの委託を受け運営しています。





高知県交流会2_日本語