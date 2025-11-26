日販テクシード、IT企業5社と情報システム部門向けウェビナーを共催～ITガバナンス強化の実践解決策を提案～
日販テクシード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤澤 徹、以下 日販テクシード）は、ITとセキュリティ分野で強力な製品・サービスを取り扱う5社共同で「【情シスアカデミー】2025年ITサービス最新動向と二の舞にならないサイバーセキュリティ」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335227&id=bodyimage1】
■開催背景
昨今、取引先のセキュリティ要件厳格化に加え、サプライチェーンを狙う重大なサイバー攻撃の脅威が深刻化しています。2025年、情シス部門は「限られた予算」という制約の中で、ITインフラ、セキュリティ、ガバナンスをどのように強化すべきか、喫緊の課題に直面しています。
本ウェビナーでは、ITとセキュリティ分野で強力な製品・サービスを取り扱う5社が、この課題解決に向け集中提案を行います。
共催企業 ※登壇順
株式会社ハートビーツ / 株式会社zooba / 株式会社アクト / 株式会社パシフィックネット
■登壇内容
「経営・IT・現場をつなぐITガバナンス ～導入設計から運用モニタリングまで～」
日販テクシードでは、ITガバナンスに関して、導入設計をはじめAIやRPA等の個別ガイドライン策定、ITリテラシー教育にいたるまでお客様のニーズに合わせた伴走支援を行っています。
ITガバナンスによって従業員一人ひとりのITリテラシーを向上させることも、企業全体の強化に欠かせない要素です。
本セミナーでは、導入設計から運用モニタリングまで、経営と現場をつなぐ実践的なアプローチをご紹介します。
日販テクシード登壇者：
サービスマネジメント&セキュリティ事業本部 グループCIOオフィス
アドバイザリー・マネージャー 島田 崇史
日販グループ共通のITリテラシー強化施策の立案・実行やAI/コスト/セキュリティ等のITガバナンス業務に従事。
IT投資の意思決定判断支援を行う委員会運営等も担当。
■開催概要
ライブ配信：2025年12月2日（火）11:00～12:30
アーカイブ配信：2025年12月3日（水）11:00～12:30
参加費：無料
形式：オンライン
▼お申し込みはこちら
https://act1.co.jp/seminar/20251202?organizationId=2623
※対象：企業・団体の情報システム部門のご担当者様
※ライブ配信・アーカイブ配信からお選びいただけます
こんな課題をお持ちの方におすすめ
・会社の成長にIT管理体制が追いついていない
・IT統制が不十分で、場当たり的な対応になっている
・経営層にITの重要性を説明し、適切な投資判断を促したい
・従業員のITリテラシーが低く、セキュリティインシデントが減らない
◆本件に関するお問合せ
日販テクシード株式会社
サービス&マネジメント事業本部 グループCIOオフィス
メール：gco@nippan.co.jp
