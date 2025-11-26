米国iCAT社、オーディオPC用Real Time Linux OS MsHD-Vegas26シリーズを発表
株式会社DEE iCAT事業部は、米国iCAT社のReal Time Audio OS MsHD-Vegas26シリーズを発表するとともに、12月1日よりこのOSを搭載したシステム製品の販売を開始します。
＜MsHD26 特徴＞
MsHD26 では、従来のMsHD25をベースに新たに下記の改良を実施。
1. リアルタイム処理サポートの強化
● リアルタイム処理（低遅延タスク）適用を大幅に改善し、オーディオ／ビデオ処理など「遅延を最小化したい用途」でより適した挙動を示す。
2. スケジューラ関連の進化
● 新しいスケジューラの採用やタスクスケジューリング拡張機能追加によりスケジューリングの効率・柔軟性が上がり、特定負荷下（マルチコア／マルチスレッド、高並列処理環境）での応答性を改善。
3. ハードウェア、ファイルシステム、ドライバーのサポート強化
● iCAT製最新ハードウェアのCPU／GPUや各種I/Fボードをサポート。
● ファイルシステムでは、XFS の「ページサイズ以上のブロックサイズ」に対応し、DSDファイルなどの大容量ファイルのI/Oスループットを改善。
● ネットワーク系では「Device Memory TCP」など高速化機能を追加。
● 新しいハードウェア導入や高性能／大容量ストレージ・ネットワーク環境での互換性・性能の向上。
4. セキュリティ・信頼性の向上
● 実行バイナリが「信頼されたストレージ」から来ているかを検証する「Integrity Policy Enforcement」機能を追加し、セキュリティ強化・信頼性を向上。
5. 長期サポート版（LTS）カーネルの採用
● 他社製品のように旧モデルを切り捨て、買い替え需要を強制することなく初期モデルから最新モデルまですべてのモデルに対応可能なOSであること、また長期サポート（LTS）版として比較的長い期間のメンテナンスを可能としたKernal 6.12をベースに採用。これにより安定したカーネルを全てのモデルで長く使用する事が出来る。
６. 最新のミドルウェアを搭載
● HQPlayerなど最新アプリケーションが要求するライブラリー、ミドルウェアへの対応。
● グラフィックスドライバの改善により映像をより滑らかに再生。
● パッケージ署名・整合性チェックの強化。
７. 最新のアプリケーションを搭載
● HQPlayer5.16、JRiver35、dBpowewramp2025-11-12など最新アプリケーションを標準搭載。
＜商標＞
dBpowewrampはillustrate社の商標です。
HQPlayerは、Signalyst社の商標です。
JRiverは、Jriver社の商標です。
＜製品情報＞
http://www.icat-inc.com
https://www.facebook.com/iCAT.Inc/
https://twitter.com/icat_inc
株式会社DEEは米国iCAT社の総代理店です。
配信元企業：株式会社DEE
