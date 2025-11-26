アームレスリング元日本王者・大東賢、世界アクション映画界に革命 「殴れば倒れる説得力」追求した「パワー系アクション」の創始と確立!

アームレスリング元日本王者・大東賢、世界アクション映画界に革命 「殴れば倒れる説得力」追求した「パワー系アクション」の創始と確立!