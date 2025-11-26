¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ»Ô¾ì¤Ï2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë319²¯6000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ | SNS Insider
À¤³¦¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ»Ô¾ì¡ÊWireless Charging Market¡Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±ÅÅ»Òµ¡´ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¡¢IoT ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢»º¶È¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬µÞÂ®¤Ë¥±ー¥Ö¥ëÉÔÍ×¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÃæ¡¢¸²Ãø¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¶È³¦¿ä·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ»Ô¾ì¤Ï 2023 Ç¯¤Ë 53 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2024～2032 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë22.1% ¤òµÏ¿¤·¡¢2032 Ç¯¤Ë¤Ï 319.6 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎµÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤Ï¡¢ÍøÊØÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿µ»½Ñ¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥Þー¥È¥¤¥ó¥Õ¥é²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³Æ»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÅÅÎÏµ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢»Ô¾ì¤Ïº£¸å¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢Åê»ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±ÅÅ»Òµ¡´ï¤ÎÉáµÚ¤¬¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ»Ô¾ì¤ò¸£°ú
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È²ÈÅÅ¤ÎÉáµÚ¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ»Ô¾ì¤ËºÇ¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÅÅÎÏÅÁÁ÷¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àµ¡Ç½¤«¤é°ìÈÌÅª¤ÊÉ¸½àµ¡Ç½¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼çÍ×¥áー¥«ー¤¬Æü¾ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë Qi ÂÐ±þ¤Î½¼ÅÅµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±ー¥Ö¥ëÉÔÍ×¤ÎÍøÊØÀ¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹ËàÌ×¤ÎÄã¸º¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤ëÂ®ÅÙ¡¦¸úÎ¨¡¦¸ß´¹À¸þ¾å¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±ÅÅ»Òµ¡´ïÊ¬Ìî¤Ï 2032 Ç¯¤Þ¤Ç»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤·Â³¤±¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÉáµÚ¤¬¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ»Ô¾ì¤ò¶¯²½
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸òÄÌ¤Ø¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÅ¾´¹¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë EV Ê¬Ìî¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤ä¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£³«È¯¼Ô¤Ï¡¢ÀÅ»ß·¿¤ª¤è¤ÓÁö¹ÔÃæ¡Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ»ß·¿½¼ÅÅ¤Ç¤Ï¡¢EV ¤ò½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¤Î¾å¤ËÄä¤á¤ë¤À¤±¤ÇµëÅÅ¤Ç¤¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯½¼ÅÅ¤Ç¤ÏÆ»Ï©¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Ë½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ï½¼ÅÅ¥¢¥¯¥»¥¹À¤ò¹â¤á¡¢½¾Íè¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó½¼ÅÅ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë EV ÉáµÚÂ¥¿Êºö¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷»Ù±ç¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ÎÆ³Æþ¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ»½Ñ³×¿·¤¬¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ»Ô¾ì¤Î¸úÎ¨¤ò¸þ¾å
¶¦¿¶½¼ÅÅ¤Î²þÎÉ¡¢RF ¥Ùー¥¹½¼ÅÅ¡¢¼§³¦¶¯²½¤Ê¤É¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÅÅÎÏµ»½Ñ¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÊâ¤¬»Ô¾ì¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥áー¥«ー¤Ï¡¢µ÷Î¥¡¢È¯Ç®¡¢½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¸¦µæ³«È¯¤ËÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆ±»þ½¼ÅÅ¤äÄ¹µ÷Î¥¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÅÅÎÏÅÁÁ÷¤Î¿ÊÊâ¤â»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤«¤Ä¹âÀÇ½¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¢»º¶È¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢IoT Ê¬Ìî¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÍÑÅÓ¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿³×¿·¤¬¡¢º£¸å 10 Ç¯¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÉáµÚ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Þー¥È¥¤¥ó¥Õ¥éÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÅý¹ç¤¬¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ»Ô¾ì¤ò³ÈÂç
¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¡¢¥¹¥Þー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥¹¥Þー¥È¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¸øÅª¡¦»äÅª´Ä¶¤Ø¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÅý¹ç¤¬°ìÈÌ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÅëºÜ²È¶ñ¡¢¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹»ÜÀß¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÅÅÎÏ¶¡µë¤¬¿»Æ©¤·¡¢¸½Âå¤ÎÀ¸³è¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦¶È´Ä¶¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ï¸ÜµÒÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆ°¸þ¤«¤é¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÅÅÎÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¶á¤¤¾Íè¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ç¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
