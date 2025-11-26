ESR｜3デバイス同時充電！人気のQi2 25W 3in1充電ステーションにホワイトモデルが仲間入り。

Waymeet (Hong Kong) Co., Ltd

MagSafeアクセサリーのトップブランドとして知られるESRは、MagSafe対応アクセサリーのラインアップを拡充し続けています。

MagSafeアクセサリーでテック体験を豊かにするESRを代名する「ESR CryoBoost(R) 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHQFBQSM?th=1)」に、ブラックカラーに加え、新たにホワイトカラーが仲間入りしました。

ESRは「Tech Made Easier（テクノロジーをもっと使いやすく）」を理念に、日常生活に自然と溶け込み、毎日のテクノロジー体験をより快適で効率的にするスマートデバイス向け製品を生み出し続けており、本製品もそのコンセプトを体現した一台です。

「ESR CryoBoost(R) 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHQFBQSM?th=1)」は、MagSafe機能を最大限に生かし、iPhone・Apple Watch・AirPodsを同時に充電できる3デバイス一体型ワイヤレス充電器です。Qi2.2規格対応により最大25Wの高速ワイヤレス充電を実現し、MFW認証搭載によりiOSアップデート後も安心してお使いいただけます。

CryoBoost(R)とは

ESRが2022年に開発した独自の「CryoBoost(R)冷却ファン」により、充電時に発生する熱を最大約6℃抑え、Apple純正35Wケーブル充電と同等のスピードを実現します。さらに、標準化団体Wireless Power Consortium（WPC）が2025年7月に正式発表した新しいワイヤレス充電規格「Qi2 25W」とCryoBoost(R)冷却ファンを組み合わせることで、充電効率を最大限に引き出します。

製品特徴

1. Qi2 25W + CryoBoost(R)冷却技術で低温・高速・安全充電

CryoBoost(R)冷却ファン技術により、充電時の発熱を効果的に抑え、効率低下やバッテリー劣化を防止。常に低温・高速・安全な充電を実現します。

ワイヤレス充電の最新規格であるQi2 25W規格対応の「ESR CryoBoost(R) 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHQFBQSM?th=1)」は、最大25Wの高速MagSafe充電に対応。加えて、ESR独自のCryoBoost(R)冷却ファン技術により、充電時の発熱を効果的に抑え、効率低下やバッテリー劣化を防止。iPhone 16及び17シリーズを常に低温に抑制することにより、約25分で50％まで充電を可能にする安全かつ高速なワイヤレス充電を実現します。

2.MFW認証付きでiOSアップグレードに常に対応

3つデバイスを同時に充電できる「ESR CryoBoost(R) 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHQFBQSM?th=1)）」は、Apple Watch S10も30分で50％充電可能なAppleのMFW認証を受けた第2世代ウォッチ充電モジュールを搭載し、すべてのiOSアップデートに対応し、長く安心して使用できます。ウォッチ充電器は、USB-C対応の着脱式設計で、取り外して単独での持ち運びでき、USB-Cソケットから電源を取ることで単独での使用も可能です。

3.強力マグネットで縦・横ピタッと簡単、夜間に嬉しい静音モード搭載

人間工学に基づく、快適な30度の視線角度が作り出す快適なスタンドは、最大1200gの強力な磁力で縦・横問わずiPhoneをしっかりワイヤレス吸着し、ニーズに合わせた快適なスタンド使用が可能です。

また、旧モデルの改善点としてユーザーの声を反映し、夜間はワンタッチでファン音を抑えられる静音モードを搭載。快適さと実用性を兼ね備えたデザインに仕上がりました。

※最適な充電効率を維持するため、冷却ファンを作動させてのご使用を推奨いたします。

【製品概要】

製品名：ESR CryoBoost(R) 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W）

販売価格：14,999～15,999円（税込み）

製品購入先：Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHQFBQSM?th=1)

対応デバイス一覧

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/121575/table/33_1_7296b1bd2be64cd533e06d0e12b28261.jpg?v=202511260957 ]

その他仕様

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/121575/table/33_2_734db9bb408e9583c108060fffc021ae.jpg?v=202511260957 ]

