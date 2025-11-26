創業50周年の明日香野 和菓子づくり現場を取り上げていただいた動画がSNSで大きな反響
和菓子専科・明日香野は全国でスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。
このたび、明日香野の和菓子づくりを取材していただいた動画がSNSで大きな反響をいただきました。
和菓子の製造現場の取材依頼を多数いただき、それぞれの方に撮影していただきました。「わらび餅」や「みたらし団子」などが作られる工程を紹介するYouTube動画の再生回数が40万回を超え、Instagramでの投稿には、5953万回の再生と50万近い「いいね」がつけられ、想像を超える反応に驚きを隠せません。
各アカウントでつくられているコミュニティに被写体として参加させていただき、また、魅力的に編集していただき、心から感謝を申し上げます。明日香野スタッフは毎日このようにコツコツと「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へお届けしています。働き者の彼らの仕事ぶりを皆さんに見ていただき、おたべになる時にちょっと思い出していただければ、本当に嬉しいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335088&id=bodyimage1】
嬉しい反響の一部をご紹介いたします。
Instagramでは、『ふもっち!!! 名古屋グルメ＆日本全国グルメ』さんが【日本中に愛されて1億粒 子供 大人みんな大好き元祖 透明わらび餅】のタイトルで投稿。5953万回再生され、47.3万もの「いいね」が寄せられました。「いつも美味しく頂いています」「いっちばん大好きなわらび餅」などのありがたいコメントを拝見しました。
＜『ふもっち!!! 名古屋グルメ＆日本全国グルメ』さんに投稿していただいた明日香野和菓子の映像＞
https://www.instagram.com/p/DPLju2pAGFH/ （5953万回再生、47.3万いいね）
https://www.instagram.com/p/DQ1I48SkQHc/ （17万回再生、2千いいね）
https://www.instagram.com/p/DQGzIXJkb6R/ （22万回再生、3.5千いいね）
https://www.instagram.com/p/DPWDJK2kQX7/ （995万回再生、6.6万いいね）
『がっち夫婦の飯テロ【名古屋・岐阜グルメ／東海グルメ】』さんの投稿には、今年のわらび餅の販売が9月末までと紹介されていることへの「冬も売って欲しいです」や「好想吃 （とても食べたい）」といったコメントなどがありました。
動画に英語で「50 years old Japanese sweets factory（創業50年の和菓子工場）」と記してくださった『じゅかな大好物は高カロリー【Japan Food Trip】』さんの投稿は、紹介文にも英語が添えられています。そのおかげか、コメント欄には「Gotta love some mochi（餅大好き）」など海外からの声が届いていました。
＜『がっち夫婦の飯テロ【名古屋・岐阜グルメ／東海グルメ】』さんに投稿していただいた明日香野和菓子の映像＞
https://www.instagram.com/p/DPLsqkVEX28/ （83万回再生、1.4万いいね）
https://www.instagram.com/p/DPV6zelka_o/ （20万回再生、3.9千いいね）
https://youtube.com/shorts/K30TNXa9-MQ?si=Z7lrVA1ug5vdIsnO （263万回再生、4.5万いいね）
＜『じゅかな大好物は高カロリー【Japan Food Trip】』さんに投稿していただいた明日香野和菓子の映像＞
https://www.instagram.com/p/DQrKksjiVl_/ （17万回再生、2.1千いいね）
YouTubeでは、『甘彩スイーツ amairo sweets』さんの動画「わらび餅一日100万個！三色団子に桜餅！日本が誇る餅スイーツ工場でわらび餅ができるプロセス」が公開から2週間で44万回視聴に達しました。
