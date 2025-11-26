【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.240】 12月5日（金）「遠隔画像診断市場について」 16時ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.240 「遠隔画像診断市場について」 を12月5日にオンラインライブ配信いたします。
遠隔画像診断市場は、医師の働き方改革や地域医療連携の推進により急速に拡大しています。
本セミナーでは、ViewSend ICT株式会社 代表取締役 嗣江 建栄氏をお迎えし、医療機関間の画像データ送受信を安全かつ効率的に行う基盤として、遠隔診断ネットワークの構築を支援する、ViewSendシステムと医療DX事業のかかわりについて解説頂きます。ご興味をお持ちの皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
16:00～16:50 「遠隔画像診断市場について」
1．ViewSend ICT株式会社 概要
2．医用画像情報のデジタル化において
3．ブロードバンドを用いた遠隔医療モデル事業において
4．国立がん研究センターとの共同研究
5．遠隔画像診断支援の試み
6．遠隔画像診断運用支援のパイロットプロジェクト
7．遠隔画像診断運用支援事業の胎動
8．日本式遠隔画像診断支援モデルの海外パイロット挑戦
9．遠隔画像診断運用支援事業の可能性
10．まとめ：遠隔画像診断支援と医療ツーリズム
16:50～17:00 質疑応答
講師：
ViewSend ICT株式会社
代表取締役
嗣江 建栄氏
【開催要綱】
◆開催日時：2025年12月5日（金）16:00～17:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年12月4日（木）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/1205_3.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334771&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
遠隔画像診断市場は、医師の働き方改革や地域医療連携の推進により急速に拡大しています。
本セミナーでは、ViewSend ICT株式会社 代表取締役 嗣江 建栄氏をお迎えし、医療機関間の画像データ送受信を安全かつ効率的に行う基盤として、遠隔診断ネットワークの構築を支援する、ViewSendシステムと医療DX事業のかかわりについて解説頂きます。ご興味をお持ちの皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
16:00～16:50 「遠隔画像診断市場について」
1．ViewSend ICT株式会社 概要
2．医用画像情報のデジタル化において
3．ブロードバンドを用いた遠隔医療モデル事業において
4．国立がん研究センターとの共同研究
5．遠隔画像診断支援の試み
6．遠隔画像診断運用支援のパイロットプロジェクト
7．遠隔画像診断運用支援事業の胎動
8．日本式遠隔画像診断支援モデルの海外パイロット挑戦
9．遠隔画像診断運用支援事業の可能性
10．まとめ：遠隔画像診断支援と医療ツーリズム
16:50～17:00 質疑応答
講師：
ViewSend ICT株式会社
代表取締役
嗣江 建栄氏
【開催要綱】
◆開催日時：2025年12月5日（金）16:00～17:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年12月4日（木）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/1205_3.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334771&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
プレスリリース詳細へ