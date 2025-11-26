65本のマーケティング・集客を学べる無料動画講座　マーケティング小学校

株式会社バリューエージェント

「想いを活かして社会に貢献する人や企業を増やす」をミッションに「働く人が生き生きと活躍する会社・社会を創る」をビジョンに掲げる株式会社バリューエージェント（本社：大阪市淀川区、代表取締役：上野山光雄）は、個人事業主および中小企業向けに展開している会員制動画講座「マーケティング小学校」を完全無料化にすることを発表しました。過去月額2750円有料で利用いただいていた動画講座をミッションとビジョンを新たにしたタイミングで無料化を決定しました。

多くの方に安価で正しいマーケティングを届けたい

株式会社バリューエージェントの代表取締役の上野山光雄氏は、中小企業や小規模事業者向けの学習環境が少なく、あったとしても単体の学びで体系立てたものがないことや、個人の成功を高額な学習教材として販売しているものが多いことに課題を持っていました。

自社のコンサルティングや運用代行だと月額5万円前後～30万円前後になるため、その費用の捻出が最初の一歩として難しい方向けにYouTubeチャンネルやXなどのSNSでノウハウを発信していました。ただ、YouTubeなどの動画では体系立てて学ぶ状態は作りづらく体系立ててかつ実践に結びつけられるような初学者向けの学習環境を作りたいという思いから「マーケティング小学校」という会員制の動画講座を販売しました。

開講後1年が経ち利用者数は300人を超えましたが、もっと多くの方にこの講座を届けたいという想いから永久完全無料でマーケティング小学校を学べる環境を作ることに成功しました。

このURLからお申し込みいただくと、無料で視聴が可能です。

https://valueagent.co.jp/mark-school-free/(https://valueagent.co.jp/mark-school-free/)

マーケティング小学校について

マーケティング小学校

マーケティング小学校は、個人事業主や中小企業がマーケティングを行う際に、「言葉が難しい」「1から体系立てて学べる場所がない」「他社のやり方は自分には当てはまらない」という課題は多くそのような課題を解決するために、「小学生でも分かるように簡単に」というコンセプトで、マーケティングなどの専門用語を極力減らし、マーケティングを1から体系立てて学ぶために作った会員制の動画講座です。

マーケティング小学校の動画教材は、65の動画と52のワークシートから成り立っており、1つの動画は5分～10分前後、動画を視聴後にワーク5分～1時間前後行いながら、自分の事業におけるマーケティングを実践に落とし込むためにワークを行いながら実施する教材となっています。

無料化に至る経緯

動画講座無料化の背景と意図

マーケティング小学校は、入学費 99,000円（税込）授業料 2,750円/月（税込）で学べる教材として2024年5月22日にリリースし多くの方に利用いただきました。もっともっと多くの方にこの動画を知ってもらいたい、利用してもらいたいという気持ちが強くなり、社内で「多くの方に活用してもらう１点」で何をするのかを考えようと会議が始まりました。

何度かの会議の結果、「私達の社内リソースを考えると無料化が最も多くの方に利用する機会を提供できる」となりました。そこで、2025年7月8日より7月30日の間に申し込んでいただいた方に9月末まで無料で利用して頂くテストを行うことを決定しましたところ、多くの申し込みがあったため、11月26日（水）から完全無料化を決定しました。

株式会社バリューエージェントについて

大阪で中小企業のWEBマーケティングをサポートしている会社です。

自社のホームページには100を超える事例と顧客の声を掲載しており、多くの会社を成功に導いています。一気通貫で予算と目的・目標に応じたマーケティングプランを考え、実行まで行うことを得意としています。企業のマーケティング部門として小さな会社や小予算で社内で専門部隊を作れない事業部の代わりとなってサイトや広告、SNSの運用を一気通貫で代行しています。

株式会社バリューエージェント コーポレートサイト https://valueagent.co.jp/

マーケティング少学校を活用して、あなたのマーケティングを更にブラッシュアップして頂けると嬉しいです。