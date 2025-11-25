NiZmir 超音波振動口腔洗浄器―歯科医院のクリーニングが、自宅にやってくる

株式会社カリスビューティー

「毎日歯を磨いているのに、なぜか黄ばみが気になる…」

「歯医者でのクリーニングは効果的だけど、時間とお金がかかる」

「歯茎を傷めずに、しっかり歯石を予防したい」

そんなお悩みを、この一本が解決します。

なぜ、本格的な口腔ケアが必要ですか？

お口の健康は、全身の健康の入り口。歯石や歯垢は、むし歯や歯周病の原因となるだけでなく、口臭や全身の健康リスクにも繋がることが知られています。毎日のブラッシングだけでは落としきれない頑固な汚れを、定期的かつ優しくケアすることが、健やかな歯と歯茎を長く守る秘訣です。

■NiZmir 超音波振動口腔洗浄器が選ばれる5つの理由

1. 【強力かつ繊細な】本格44kHz超音波技術、歯科レベルの洗浄を実現。

従来の物理的な摩擦に頼らない、まったく新しいアプローチ。超音波振動により生み出された微細な気泡が、頑固な歯石や着色汚れを包み込むように浮かせて落とします。エナメル質を傷めず、デリケートな歯茎にもやさしいのが最大の特長です。

44kHz超音波技術

2. 【一人ひとりに合わせて 】5段階の洗浄モード

・ Surpstrong（超強モード）徹底除去：喫煙者のヤニ汚れや、歯にこびりついた歯石に。歯科医院レベルの集中ケアを。

・ Strong（強モード）深層洗浄：歯ブラシでは落とせない、歯周ポケットの奥まで届く、本格予防ケアに。

・ Middle（中モード） 日常洗浄：洗浄力と快適さの、理想的なバランス。家族全員の、毎日の基本ケアに。

・ Comfort（快適モード）敏感ケア：歯茎が敏感で、ブラッシングでも出血しがちな方のための、やさしいマッサージモード。

・ Soft（柔モード）導入ケア：初めての超音波ケアはここから。お子様からご高齢の方まで、安心のマイルド振動。

5段階モード

3. 【安全設計】スマートセンサー＆自動オフ

歯に触れた時だけ作動するスマートセンサーで、意図しない振動を防止。また、連続使用10分後には自動で電源が切れるので、過剰使用や発熱の心配もありません。

4. 【プロも注目】衛生面へのこだわり

洗浄ヘッドは「食品グレード304ステンレススチール」製。衛生的で耐久性に優れ、清潔さを保ちます。付属の2種類のヘッド（平型・細型）で、お口の中のあらゆる部分をケアできます。

5. 【コストパフォーマンス】専門級ケアを驚きの価格で

歯科医院でのクリーニングと比較しても、格段にお手軽。USB充電式で、フル充電すれば約2ヶ月間使用可能。忙しい毎日でも、無理なく続けられる口腔ケアを実現しました。

NiZmirの超音波振動口腔洗浄器が、いつまでも健康な歯と、自信に満ちた笑顔をお守りします。

■NiZmirが贈る、健やかな美しさと、四季に寄り添うくつろぎ

もっと毎日を、美しく、快適に。そんな暮らしを。

NiZmirは、美容健康家電を中心に、四季折々の季節家電をお届けするブランドです。「健やかで美しい毎日の土台は、心と体が満たされる小さな瞬間から」と考えています。

自宅でできる本格的な美と健康のケアで、自分を慈しむ習慣を。

NiZmirは、そんな「ちょっとした贅沢」な瞬間を、これからもお届けします。

