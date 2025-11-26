Cell Impact、ヨーロッパの年間最優秀フロープレートメーカーに選出される





カールスコーガ, スウェーデン, 2025年11月25日 /PRNewswire/ -- Cell Impactは、業界誌Energy Tech Reviewにより、2025年欧州のフロープレートメーカー・オブ・ザ・イヤーに選出されました。

この受賞は、欧州の燃料電池および電解装置メーカーからの評価に基づくもので、同社独自の特許技術である Cell Impact Forming™ と、完全に統合された生産ラインという2つの重要な要素が反映されています。



Cell Impact - Hydrogen fuel cells-based bipolar flow plates manufacturer of the year.



「私たちは、成形、切断、溶接、漏れ試験まで、プロセス全体を数年かけて洗練させ、80のプロジェクトにわたり250万枚以上のフロープレートを提供してきました」と、Cell Impact社 CEO のDaniel Vallin氏は述べています。

最近、Cell Impact はドイツの thyssenkrupp Automation Engineering との戦略的協力契約、および北米の顧客向けの連続フロープレート生産の開始を発表しました。

「私たちは、世界的なエネルギー転換の基盤を築きながら、将来に大きな期待を寄せています」とDaniel Vallin氏は締めくくっています。

Cell Impactについて

Cell Impact AB (publ)は、燃料電池および電解槽メーカーに先進的な流路板を提供するグローバル・サプライヤーです。同社は、高速成形のための独自の方法、Cell Impact Forming™を開発し、特許を取得しています。これは従来の成形方法と比較して、はるかにスケーラブルでコスト効率が良いです。Cell Impact Formingは、水を消費せず非常に少量の電力しか消費しない環境に優しい成形技術です。

Cell Impact の株式は Nasdaq First North Growth Market に上場されており、FNCA Sweden AB は同社の認定アドバイザー (CA) です。

