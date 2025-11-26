岩手県と秋田県で温泉旅館「山人」ブランドを運営する株式会社山人(本社：岩手県西和賀町、代表取締役：高鷹 政明)は、2026年のおせちの予約販売を開始いたします。おせちの製造・販売は昨年から続いて2回目となり、三陸産の天然食材や、自社養鶏の県産地鶏・南部かしわのスモークを使用。さらに今年は、秋田県男鹿市に「山人-oga-」開業したことを受け、男鹿産ベニズワイガニを使用するなど、男鹿ならではの海の幸もふんだんに使用。岩手・秋田両県の魅力をまるごと詰め込んだ、数量限定のおせちです。





山人のおせち2026(二段重)





山人のおせち2026(一段重)









■商品の概要

商品名 ：山人のおせち2026

商品内容(1)：一段重／全21品／冷凍／3人前(100セット限定)

商品内容(2)：二段重／全33品／冷凍／3～4人前(50セット限定)

予約締切 ：2025年12月10日(水)

配送日 ：2025年12月30日(火)

購入特典 ：温泉旅館「山人」グループ全館で利用できるご宿泊補助券5,000円分を同封

価格 ：一段重 税込27,000円／二段重 税込44,000円(いずれも送料込)

販売ページ ：(一段重) https://shop.yamado.co.jp/items/122451813

(二段重) https://shop.yamado.co.jp/items/122451687





男鹿産の紅ズワイガニ









■山人のおせち2026の特徴

岩手県産・秋田県産の天然食材を中心に、食品添加物は極力使わず、昔ながらの手造りの美味しさにこだわってつくりました。容器には、杉板の表面を焼いて炭化させる「焼杉」の技術を用いた、オリジナルの秋田杉の重箱を使用。食べ終わってからも使いまわしのできる、サステナブルで利便性の高いオリジナル木箱です。おいしさを保つ特殊冷凍マシン「CAS」(※)を使用しているため、ご家庭の冷蔵庫に入れて解凍するだけで、凍結前のフレッシュな状態が再現(回復解凍)、手間なく簡単に、高品質なおせち料理をお楽しみいただけます。

※CAS……株式会社アビー(千葉県流山市)の登録商標です。









■株式会社山人について

「山の美しさ、恵み、温かさをお伝えする」ことを使命に、2009年5月、岩手県西和賀町に宿泊施設「山人-yamado-」をオープン。2019年、じゃらん.net「泊まってよかった宿大賞(東北、50室以下部門)2019」大賞受賞。2025年、秋田県男鹿市に全16室の宿泊施設「鵜ノ崎リゾート 山人-oga-」を新規開業。





山人-oga-開業(2025年5月)





ホームページ： https://oga.yamado.co.jp