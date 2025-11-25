広がる視界、すべてが変わる。Z-EDGE UG34W 34型ウルトラワイドモニターで体験する、没入と効率の新次元

ゼロエッジ・ジャパン株式会社

カリフォルニア発のゲーミングギアブランド「Z-EDGE（ゼロエッジ）」は、ゲームと仕事の両方で「もっと広い視界」を求めるユーザーに向けて、34型ウルトラワイドモニター「Z-EDGE UG34W(https://amzn.to/47U6CJE)」を発表しました。従来の16:9モニターでは得られなかった、圧倒的な没入感とマルチタスク効率を、アクセスしやすい価格で提供します。

なぜ「ウルトラワイド」なのか？ 21:9がもたらす革命

従来のモニターでは、画面を「1つの世界」として捉えていました。しかし、21:9という広々としたアスペクト比は、あなたのデジタルライフを「メインとサブ」に分けることを可能にします。Z-EDGE UG34Wは、ゲームと作業、その両方の体験を根本からアップグレードする存在です。

ゲームでは：

左右に広がる視界は、敵をいち早く発見するアドバンテージ。FPSやRPG、レーシングゲームにおいて、画面外から迫る敵やコースの景色を捉え、これまでにない没入感を体験できます。

仕事では：

2つの書類を並べての参照、コーディングとデバッグの同時進行、長時間の動画編集タイムライン…。すべての作業を、煩わしい画面切り替えなしで行えます。

Z-EDGE UG34W(https://amzn.to/47U6CJE) 4つの核心メリット

1. 広大かつ精細な「WQHD (3440x1440) 解像度」

フルHDモニター2台分以上の表示領域を誇りながらも、高い画素密度で描写は驚くほどシャープ。文字の滲みや画像の粗さを感じさせず、広い画面全体がくっきりと美しく映し出されます。

2. 滑らかさと美しさを両立する「165Hz & IPSパネル」

3. ストレスのない快適環境を実現する「機能性」

4.マルチタスクの最終形：「PIP/PBP」機能

- 165Hz高リフレッシュレート： 従来の100Hzモニターと比べ、約1.65倍の滑らかさで映像を表示。素早いカーソルの動きや高速でカメラを振り回すFPSゲームでも、景色がブレず、対象を捉えやすくなります。- IPSパネル採用： どの角度から見ても色味が変わらず、鮮やかな色彩を忠実に再現。友人と並んでゲームを楽しむ時も、画面端まで正確な色を確認できます。- 豊かな色彩： 100% sRGB色域をカバーし、1670万色（8bit） を表示可能。精確な色調表現で、ゲームも作業もより鮮明にします。- AMD FreeSync(TM) 対応： グラフィックボードの出力とモニターの表示タイミングを同期させ、画面のティアリング（ちらつき）やスタッタリング（カクつき）を排除。ゲームプレイをより快適にします。- 1ms(MPRT) 応答速度： 高速で動く対象も、ブレの少ないクリアな状態で表示。瞬間の判断が勝敗を分ける競技ゲームでも、あなたの実力をしっかりサポートします。

広い画面を「2つ」または「3つ」に分割するだけが、UG34W(https://amzn.to/47U6CJE)の真価ではありません。さらに高度なマルチタスクを可能にするのが、PIP（画中画）とPBP（並列表示） 機能です。

- PIP (画中画): メインでゲームをプレイしながら、片隅にスマートフォンの画面や、配信チャット、攻略動画などを小さなウィンドウで表示させておけます。ゲームの情報収集を、画面切り替えなしで完了できます。- PBP (並列表示): 1台のモニターに、PCとゲーム機、あるいはMacとWindowsPCなど、異なる2つの機器の画面を、左右に並べて同時に表示できます。ノートPCで仕事をしながら、デスクトップPCで作業するような、デュアルPC環境のユーザーに最適です。

これが意味することは、1台のZ-EDGE UG34Wが、あなたのすべてのデジタルデバイスを統合する「情報の司令塔」に生まれ変わるということです。 21:9の広い画面は、単に表示領域が広がるだけでなく、あなたのワークフローと遊びを、より柔軟に、より効率的に再構築するための基盤となるのです。

プロダクトデザイン：遊びと仕事を支える、細部へのこだわり

広大な画面と高性能の内側にも、Z-EDGEのこだわりは息づいています。UG34Wは、没入感とおしゃれなデスク環境を徹底して追求しました。

- タイナミックプレサブルライト （背面装備）モニター背面に搭載されたカスタマイズ可能なLEDアンバイライト。お好みの色に光らせて、ゲームの臨場感を高め、おしゃれなデスクセットアップを完成させます。- スリムフレーム極狭のベゼルデザインが視界の邪魔をしません。複数台並べるマルチディスプレイ環境でも、画面の“つなぎ目”を最小化し、没入感のある作業領域を実現します。- 傾き角度調整可能-5° ～ +15° の範囲で画面の傾きを自由に調整。ご自身のデスク環境と姿勢にぴったりの、最も見やすい角度を見つけられます。- 豊富な接続性DisplayPort x 2： メインPCから 165Hz のフル性能を引き出し、PBP使用時も高品位表示を維持。HDMI x 1： ゲーム機やストリーミングデバイスなどを手軽に接続。USB x 1 / オーディオ出力 x 1： 周辺機器の接続やヘッドセット利用を快適にし、机上の配線をシンプルに整理。

ブラックフライデーで、理想の環境を手に入れる

このZ-EDGE UG34W(https://amzn.to/47U6CJE)が、今だけのブラックフライデーセールでお得にご購入いただけます。

セール価格： 27,211円 (税込)

通常価格： 36,694円 (税込)

実質割引： 約26% OFF

この機会に、1台のモニターで広がる世界を、あなたのデスクに迎え入れてみませんか？

購入はこちら： https://amzn.to/47U6CJE(https://amzn.to/47U6CJE)

その他、24インチや27インチなど、豊富なラインナップもセール実施中です。ぜひAmazonストアにてご覧ください。

もっとお得な商品をチェック :https://amzn.to/3LSxYXR

※ 本プレスリリースに記載された価格や仕様は、発表日時点の情報です。予告なく変更となる場合がございます。

※ Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

