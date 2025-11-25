Amazon Black Friday残り6日！TerraMasterのD5 Hybridがハイブリッド外付けドライブケース24％オフ

Shenzhenshi Tumei Dianzijishu Youxiangongsi

ホームおよびビジネス向けに革新的なストレージ製品を提供するTerraMasterは、2025年の年末最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」にて、5ベイUSB 3.2 10Gbps対応ハイブリッド外付けドライブケース D5 Hybrid(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CSD3KMDY)を特別価格で販売しています。セール終了まで 残り6日、通常31,990円のところ 24,312円（24％オフ） で購入できる大変お得な機会です。

販売価格：31,990円 →割引価格：24,312円（34% OFF）

D5 Hybridアマゾン購入リンク(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CSD3KMDY)

D5 Hybrid

大容量HDD＋高速NVMe SSDのハイブリッド設計

TerraMaster D5 Hybrid(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CSD3KMDY)は、2台のSATA HDD/SSDと3台のM.2 NVMe SSDを搭載でき、最大68TBのストレージ容量を提供します。HDDの大容量とSSDの高速性を組み合わせることで、ホットデータとコールドデータを効率的に管理できます。

M.2 NVMe SSDを対応

最大10Gbpsの高速データ転送

USB3.2 Type-C gen2 10Gbpsに対応し、RAID 0構成では以下の速度を実現します：

HDD×2：最大521MB/s

SSD×2：最大960MB/s

NVMe SSD：最大980MB/s

大量データの編集やバックアップに最適です。

「2+3 RAIDアレイモード」

HDD/SSD（トレイ1・2）：RAID 0/1、JBOD、Single

NVMe SSD（3スロット）：Single Disk

用途に応じて柔軟にホットデータ／コールドデータの運用が可能です。

高い互換性と自動バックアップ

USB Type-Cを採用し、USB4やThunderbolt 3/4とも互換。



無料バックアップツール「TPC Backupper」を利用すれば、Windows PCのスケジュールバックアップを手軽に設定できます。TerraMasterのUSB接続HDDストレージやNASサーバーに対し、フォルダーやディスクパーティションのバックアップを自動化でき、接続してインストールするだけで、すぐにバックアップ環境を構築できます。また、増分バックアップと差分バックアップの両方式に対応し、Windows 8/8.1/10/11でご利用いただけます。

TPC Backupper

工具不要のトレイ、5秒で完了するM.2 SSD装着

工具不要のHDDトレイ 自動ロック設計 サイドスライドカバー＋手締めネジでM.2 SSDを約5秒で装着

ユーザーの作業性を大幅に向上させます。

50%ノイズ削減の静音構造 & 省電力スリープ機能

新構造により前世代比50％のノイズ低減を実現し、スタンバイ時はわずか19dB(A)。

PCスリープと連動したHDD休止で省エネと長寿命化にも貢献します。

TerraMasterは、ホームユーザーからクリエイター、ビジネスユーザーまで、あらゆる場面で信頼できるストレージ環境を提供することを目指しています。今回のAmazonブラックフライデーは、D5 Hybridの高性能をより多くのユーザーに体験していただける貴重な機会です。ぜひ、この特別価格で最新のハイブリッドストレージをお試しください。