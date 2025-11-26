株式会社コムキャスト(所在地：神奈川県川崎市、代表：松澤 雄二郎)は、2026年3月中旬予定でシニアカフェを開業するためのプロジェクトをCAMPFIREにて12月15日(月)まで実施します。

資金はシニアカフェ1号店(介護サポートセンター)店舗契約金、レクリエーション機材、改装費等に充ててまいります。





クラウドファンディングサイトURL： https://camp-fire.jp/projects/861252/view









■実施背景

『生涯、自分らしく生きることに寄り添いたい』こんなコンセプトで本プロジェクトは走り出しました。

昨今、介護認定を受けておられない高齢者様はデイサービス等の介護施設は自費で利用、“いわゆる介護保険適用ができない”→独居状態の高齢者様が年々増えています。

可能な限り低料金で(昼食付3,000円～)、できるだけ多くの人生の先輩方にご利用していただけるコミュニティスペースにします！また、介護車両の販売や改造、介護用品の提供、各種施設のご紹介、ケアマネージャーとのマッチングなどワンストップサポート体制を充実させたいと考えています。









■主なリターンについて

5,000円：【感謝状、ホームページ掲載】

ご支援いただいた感謝の気持ちを込めて、感謝状をお送りします。同時にホームページへご支援いただいたお名前等掲載をさせていただきます。

＜注意事項＞支援時、必ず備考欄に掲載を希望されるお名前をご記入ください。

ロゴやバナーなどの画像の受け渡しについては、

プロジェクト終了後にお送りするメールをご確認ください。





9,000円：【川崎どぶろく：1本 購入できる権利・チケット】

今回このクラウドファンディングの為に、川崎市の醸造メーカーDOBUROKU STUDIO 川崎醸造所様にご協力いただき、介護カフェの返礼品専用で醸造したゴールドラベルの純米大吟醸どぶろくを製造メーカより直送でお届けさせていただきます。





20,000円：【楯White／感謝状、ホームページ掲載 感謝セット】

サイズ：高さ240mm × 幅180mm 重量：580g こちらのサイズの盾と感謝状をお送りさせていただきます。





その他：中古車両オークション1回無料券＋車両価格10％割引券も50,000円でリターンしております。





キャンペーン告知





■プロジェクト概要

プロジェクト名： 『川崎でシニアカフェをオープンしたいプロジェクト』

ご支援終了期日： 2025年12月15日(月)23:59

URL ： https://camp-fire.jp/projects/861252/view









■会社概要

会社名 ： 株式会社コムキャスト

代表 ： 代表取締役 松澤 雄二郎

所在地 ： 〒213-0026 神奈川県川崎市高津区久末1553-4

設立 ： 2024年11月

事業内容： 介護事業・介護車両販売・中古車販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.kawasakiusedcars.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社コムキャスト お客様相談窓口

TEL：0120-008-294

お問い合せフォーム： https://www.comcastcare.shop/%E3%81%94%E6%B3%A8%E6%96%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0