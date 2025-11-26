FITUR 2026、旅行テクノロジーエリアを50％拡大 ― イノベーションと観光の対話を牽引する主要ハブとしての役割を強化





新設のナレッジハブ（12ホール）に位置するこのエリアは、20か国以上のスタートアップや企業を集結させ、見本市における観光イノベーションの中核的スペースとして機能します。

マドリード, 2025年11月25日 /PRNewswire/ -- 世界の観光競争がデジタル化、人工知能、そしてシームレスにつながる旅行体験の創出にますます依存する中、 FITUR 2026においてトラベルテクノロジーエリアが、業界変革を牽引する原動力として浮上しています。テクノロジー企業は、プロセス最適化の向上、サステナビリティの推進、旅行者体験の最大化、そして新たなビジネスモデルの創出において主導的な役割を担っています。まとめると、トラベルテクノロジーは、1月21日から25日に開催される国際観光見本市 FITUR の主要な柱のひとつとして位置づけられています。



Travel Technology area at FITUR



FITUR 2026 のトラベルテクノロジー：過去最大の拡大と、ナレッジハブへの新たな移転。

開催2か月前の時点で150社以上の参加が確定しており、トラベルテクノロジーエリアは2026年に異例の50％拡大を遂げる見込みです。その結果、アンドラ、アルゼンチン、オーストリア、ブラジル、中国、コスタリカ、フランス、ドイツ、アイルランド、イスラエル、イタリア、オランダ、ペルー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スイス、アラブ首長国連邦、英国、米国、トルコなど、20か国以上の主要企業が一堂に会することになります。

今年の大きな進展のひとつは、トラベルテックがホール12に位置する新設のナレッジハブへ移転することです。本質的に、このラウンジはイノベーション、研修、ハイテク動向、そしてビジネスをつなぐために設計されています。このラウンジは、AI、オートメーション、データ分析、流通、デジタルマーケティング、スマートモビリティ、没入型体験などのソリューションが集まるイノベーションハブとしての FITUR の役割を強化することを目的としています。

トラベルテクノロジーでは、Amadeus、Travelgate、Roommatik、Septeo、Juniper Travel Technology、BEONx、Tech Tourism Cluster、 Roiback などの主要企業による最先端サービスが紹介されます。Business France も革新的なスタートアップを紹介し、このエリアが世界中のテクノロジー企業を位置づける役割を果たしていることを示します。

トラベルテクノロジーが観光業にとって重要である理由は、目的地や企業の競争力を高め、最先端のデジタルソリューションによって旅行者体験を変革し、運営やエネルギー効率を改善し、新たなデータ駆動型ビジネスモデルを創出する能力にあります。FITUR 2026 におけるその成長は、この進化を反映するとともに、見本市をイノベーションと観光の国際的対話の主要プラットフォームとして位置づけ、テクノロジー企業と事業者、目的地、投資家、観光業全体のバリューチェーンをつなぐ役割を確立します。

詳細はこちら： https://www.ifema.es/en/fitur

FITURについて

国際観光見本市 FITUR は、観光業界を代表する世界的なイベントのひとつであり、1981年からマドリードで開催されています。毎年、業界の専門家、企業、観光地、国際機関が一堂に会し、トレンドやイノベーション、ビジネスチャンスを紹介します。FITUR は IFEMA マドリードが主催しており、観光の推進と促進における世界的な指標としての地位を確立しています。

