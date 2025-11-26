舞子ビラ神戸 恒例「おせち料理」ご予約受付開始！
舞子ビラ神戸では、毎年ご好評いただいている「おせち料理」のご予約受付を開始いたしました。厳選した素材とホテルシェフの繊細な技で仕上げた逸品を、和・洋・中の多彩なラインナップでご用意しております。ご家庭でゆったりとホテルメイドの味をお楽しみください。
■商品ラインナップ
和洋中三段重
・和洋中三段重
舞子ビラ神戸自慢の味覚を詰め合わせた豪華三段重。
38,000円
和食一段重
・和食一段重
伝統的な和のおせちを丁寧に仕上げました。
14,000円
洋食一段重
・洋食一段重
ローストビーフやホテルメイドスイーツを贅沢に。
12,000円
中華一段重
・中華一段重
華やかな中華料理を詰め込んだ一段重。
12,000円
オードブル25
・オードブル25
和・洋・スイーツの多彩な味覚を25種類盛り付け。
18,000円
夫婦おせち
・夫婦おせち
お二人様にぴったりのコンパクトサイズ。
8,000円
■お渡し・お届け日
2025年12月31日(水)限定
ご来館：本館3階 特設カウンター(10:00～16:00)
お届け：クール便(送料1箱につき1,900円)
※全国配送(北海道・東北の一部・沖縄・離島を除く)
※お届け時間指定不可
■ご予約方法
WEB予約 ： 予約専用ページ
https://www.tablecheck.com/shops/maikovilla-pickup/reserve
電話予約 ： TEL.078-708-8888(イベント予約係 10：00～16：00)
ご予約期間： 2025年12月19日(金)16：00まで
■お支払い方法
現金・クレジットカード(一回払い)ホテルフロントにて
銀行振込(振込手数料はお客様負担)
※キャンセル・商品変更不可
今年のお正月は、舞子ビラ神戸のホテルメイドおせちで華やかに。
詳細・ご予約は便利な予約専用ページをご確認ください。