舞子ビラ神戸では、毎年ご好評いただいている「おせち料理」のご予約受付を開始いたしました。厳選した素材とホテルシェフの繊細な技で仕上げた逸品を、和・洋・中の多彩なラインナップでご用意しております。ご家庭でゆったりとホテルメイドの味をお楽しみください。









■商品ラインナップ





和洋中三段重





・和洋中三段重

舞子ビラ神戸自慢の味覚を詰め合わせた豪華三段重。

38,000円





和食一段重





・和食一段重

伝統的な和のおせちを丁寧に仕上げました。

14,000円





洋食一段重





・洋食一段重

ローストビーフやホテルメイドスイーツを贅沢に。

12,000円





中華一段重





・中華一段重

華やかな中華料理を詰め込んだ一段重。

12,000円





オードブル25





・オードブル25

和・洋・スイーツの多彩な味覚を25種類盛り付け。

18,000円





夫婦おせち





・夫婦おせち

お二人様にぴったりのコンパクトサイズ。

8,000円









■お渡し・お届け日

2025年12月31日(水)限定

ご来館：本館3階 特設カウンター(10:00～16:00)

お届け：クール便(送料1箱につき1,900円)

※全国配送(北海道・東北の一部・沖縄・離島を除く)

※お届け時間指定不可









■ご予約方法

WEB予約 ： 予約専用ページ

https://www.tablecheck.com/shops/maikovilla-pickup/reserve

電話予約 ： TEL.078-708-8888(イベント予約係 10：00～16：00)

ご予約期間： 2025年12月19日(金)16：00まで









■お支払い方法

現金・クレジットカード(一回払い)ホテルフロントにて

銀行振込(振込手数料はお客様負担)

※キャンセル・商品変更不可





今年のお正月は、舞子ビラ神戸のホテルメイドおせちで華やかに。

詳細・ご予約は便利な予約専用ページをご確認ください。