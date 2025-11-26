ロサンゼルスを拠点に活動するアーティストRin Nagaya(アーティスト名“123”)が、岩手から世界へと音楽活動を広げている。ワールドミュージック、エレクトロニック、ポップ、ジャズの要素を融合した独自の音楽性と、米国内のステージおよびスタジオ実績により、現在、BackSlash, Ltd.(東京)、AlphaTheta(横浜)の2社が米国市場戦略における代表的アーティストとして起用している。





Rin Nagaya (“123”)





■AlphaTheta：NAMM Showでの公式パフォーマー・デモンストレーターに抜擢

DJギア／パフォーマンステクノロジー分野で受賞歴を持つAlphaThetaは、2026年の音楽業界最大級イベントThe NAMM Show(アナハイム)において、Nagayaを自社プロダクトChordCatの公式パフォーマーおよびデモアーティストとして起用。

これは2025年に続き2年連続でのNAMM出演となり、U.S.向け製品デモンストレーションの“顔”として定着している。









■BackSlash, Ltd.：ボーカリスト／作曲家／音楽プロデューサーとして起用





Rin Nagaya (“123”)





東京の制作スタジオBackSlash, Ltd.は、Nagayaを

・ボーカリスト

・作曲家

・音楽プロデューサー

として専属的に起用。オリジナル楽曲制作、全ボーカル収録・ディレクション、フルサイクルの音源プロダクションを担当している。

これまで資生堂ジャパン(Cle de Peau Beaute、Elixir、Anessa、MAQuillAGE)やINPEXの全国規模キャンペーンにおいて、主要ボーカルを担当し、高い評価を得ている。









■Hummingbird Recordings(米・マサチューセッツ)：世界的ブランドの音楽制作に参加

作曲家・プロデューサーYuki Kanesakaが率いるHummingbird Recordingsでは、Toho／Adult Swim／Netflix／Disney+／Amazon Prime／Volkswagen／Coca-Colaなどの主要作品向け音源制作に参画。

2025年3月4日にリリースされた「Believe It」では作詞・リードボーカルを担当し、後にNBCUniversal Entertainment Japan「川越ボーイズ・シング！」のテーマ曲となった。

また、2025年初頭には「Snowball Earth」のレコーディング・エンジニアとしても参加した。









■Yu.S.Artistry(NY)：ダンスカンパニー作品の主要作曲家として継続起用

NYの振付家 Yuki Ishiguro が率いる Yu.S.Artistry では、2023年のツアー作品

「Memories of the Moon」(The Tank／The Performance Garage／Philadelphia Fringe Festival ほか)

にて作曲・主演歌手を務め、その後も

Looking in the Mirror(2026)

Falling Down(2027)

All of Me(2028)

など、長期的な新作スコア制作を依頼されている。

同時期には「Dream of A」でも全楽曲を担当し、Icebox Project Spaceほかで上演された。









■国際的評価：John Lennon Songwriting Contest「World Music」部門グランプリ

Nagayaの代表曲「Forgotten People」は、世界数万件の応募が集まるJohn Lennon Songwriting Contest“World Music”グランプリを受賞。河北新報、Iwanichi Online、岩手日報など日本国内メディアでも取り上げられた。

同曲は2025年、ボストン音楽院で上演されたMovement in Harmony「The Americas‐Shadows & Light」において、モーションキャプチャやインタラクティブ照明と融合したパフォーマンス作品として再構築された。









■米国内ライブ活動：LA・NY・ボストン等で急速に存在感

ロサンゼルスではBreaking Sound LA シリーズに複数回出演し、Rudolph's Bar and Tea、Madame Siamなどでのヘッドライン公演を実施。

SiriusXM「Open Haus Radio」出演、NYのコメディアンDaniel Jean主催の大型イベント出演など、放送・イベント双方で注目を集めている。

2021～2024年にはニューイングランドのイベントバンドMassive Groove Bandのリードボーカルとして活動し、BostonのThe Middle East、The Red Roomなど著名ライブハウスにも出演した。









■舞台芸術分野にも進出

Emerging Artists Theatre「Spark Theater Festival NYC」作品「Apathetic」：リードコンポーザー

日本：中谷真夕(Dance House)作品「Misalignment」スコア担当

NYC：John Trunfio 作品「False Roof」(2023年12月)作曲

など、ダンス・舞台制作分野でも活躍の幅を広げている。









■今後の主な制作予定(2026-2028)

Nagayaは今後も全米各地で多数の制作案件を予定している。

Somesh Das(Blue Lotus Records)「Flower」(2026)：プロデュース／作曲

Desmond Roberts「In the Morning」：ボーカル／プロダクション

Sho Humphries「Fake World」(2027)：作曲／プロデュース

Nikita Sharma(「Who Do I Blame」続編)：アルバム「Confession」制作

I.You.She「Falling」(2026秋)：プロデューサー

Owen Nathanael「Ocean of the World」：サウンド制作

Lillian McKenzie「Jazz and Goodnight」：プロデュース／歌唱

Gabriel Garcia「Blue」(2026)／「Where We Go」(2027)：全曲プロデュース

いずれもアーティストキャリアにおいて重要な位置づけとなる案件であり、複数を同時期に手掛けることは、Nagayaが現在、米国音楽業界で高い信頼を得ていることを示している。









■総括

AlphaTheta、BackSlash, Ltd.、Hummingbird Recordingsをはじめとする日米の企業・クリエイターがNagayaを継続起用している事実は、彼女が“国境を越えたプロフェッショナル”であることを明確に示している。

日本企業の米国向けブランドアンバサダーとして、また米国アーティストから信頼される作家・ボーカリスト・プロデューサーとして、

Rin Nagaya(“123”)は現在の音楽シーンが向かう「ボーダレスで協働的な未来」を体現する存在と言える。









文：Yuko Morimoto