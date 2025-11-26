株式会社カンブライト（本社：大阪府吹田市、代表取締役：井上和馬）は、2025年12月3日（水）～12月5日（金）に幕張メッセで開催される FOODtech Week Tokyo 2025 に、食品製造業向けクラウド 「ツクルデ」 を出展いたします。小間番号は《11-9》 です。

■出展概要

https://www.foodtechjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1490821137524613-SEO

名称：FOODtech Week Tokyo 2025会期：2025年12月3日（水）～12月5日（金）会場：幕張メッセ（1～8ホール）時間：10:00～17:00主催：RX Japan株式会社食品工場の自動化・デジタル化・原価管理・品質管理をテーマとする、国内最大級のフードテック総合展です。

■「ツクルデ」について

「ツクルデ」は、食品製造現場のDXを推進するクラウドサービスです。**主な特長*** **HACCP、FSSC、JFS規格に対応した帳票管理システム**：国際的な食品安全基準への対応を強力に支援します。* **5分で完了する内部トレーサビリティ**：問題発生時に、原材料ロットや製造ロットに紐づけて影響範囲を**わずか数分で特定**でき、迅速な対応が可能です。* **温度・湿度の自動記録と中心温度モニタリング**：計量器や温度・湿度センサーと連携し、**中心温度を1秒単位でリアルタイム測定**・記録。基準逸脱時には音で通知し、手書きや転記ミスを防止します。* **リアルタイム在庫管理と廃棄ロス削減**：帳票記録から自動で在庫数が更新され、**転記不要**で正確なリアルタイム在庫把握が可能。賞味期限管理で廃棄削減にも貢献します。* **プログラミング知識不要のノーコードシステム**：現場の方がマウス操作だけで帳票を**自由にカスタマイズ**でき、運用コストを抑えながら独自の業務フローに最適化できます。食品製造の現場DXを「定着」させる仕組みと伴走支援が特徴です。

■ 会社概要

株式会社カンブライト所在地：大阪府吹田市南吹田3-9-14 C棟代表者：代表取締役 井上和馬事業内容：食品製造業向けクラウドサービス「ツクルデ」の開発・運営・販売。 Milesight社のセンサーを活用したサービス「ミテルデ」の提供。 食品製造業のトータル業務カイゼン支援。

■ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社カンブライト 広報担当Email：marke-div@canbright.co.jp