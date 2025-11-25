革新的で創造性の高いシャンパーニュブランドとして躍進するANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)が、アタッシュケース『NV Brut HALO Chant de la lumiere(シャン・ドゥ・ラ・リュミエール)』の販売を発表。2025年12月2日(火)より、公式オンラインショップにて販売を開始します。





ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO Chant de la lumiere(1)





ANGEL CHAMPAGNEのアイコニックな定番コレクション『NV Brut HALO』に、7本入り・5本入りの特別仕様アタッシュケースが新登場。黒で統一された外装は洗練された存在感を放ち、蓋を開けるとグラデーションLEDの光が静かに広がりロゴマークが浮かび上がります。柔らかく揺らめく光はボトルをより一層際立たせ、その光景はまるで一枚のアートピースのよう。厳選された素材と光の演出が調和し、非日常の扉を開くかのような体験をもたらします。穏やかな光と繊細な色彩が織り成す空間は、上質かつスタイリッシュなラグジュアリーを表現しています。









◆詳細

商品名：ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO Chant de la lumiere

価格 ：Sept(7本入り) 726,000円(税込)

Cinq(5本入り) 616,000円(税込)





ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO Chant de la lumiere(2)





▼ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO

内容量：750ml

原産国：フランス

種類 ：シャルドネ/ムニエ/ピノ・ノワール

アルコール度数：12.5％





『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Black』をベースにした、光るラベルが華やかな印象を与えるシャンパーニュ。アーモンドやバニラ、桃の皮、ほのかなリコリスが香り、クリーミーでなめらかな舌ざわりと、個性的かつフレッシュな味わいが魅力のシャンパーニュです。ANGEL CHAMPAGNEの強みである「長期熟成」により生まれる繊細な泡とまろやかな口当たりが、このシャンパーニュの上質さを一層際立たせます。





ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO Chant de la lumiere(3)









◆購入方法

発売日 ： 2025年12月2日(火)

購入方法 ： 公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店

公式ショップ ： https://angelchampagne.shop/

公式ショップTEL： 03-6807-4030

銀座店 ： 東京都中央区銀座7丁目6-12

銀座店TEL ： 03-6264-5772









◆会社概要

社名 ： ANGEL JAPAN株式会社

代表者 ： 代表取締役 本村 哲也

所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目6-12

URL ： https://angelchampagne.jp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCouSPXATm-KzpbnCtbjfbWQ