³ô¼°²ñ¼ÒÀçÂæÊüÁ÷(ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ðÌÚ¹ÃÆó¡¢°Ê²¼¡ÖÀçÂæÊüÁ÷¡×)¤Ï¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê(ÀîÅçÎ´ÂÀ¶µ¼ø)¤Î´Æ½¤¤ò¼õ¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿¡Ö±¿Å¾µ»Ç½¸þ¾å¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°BTOC(¥Óー¥È¥Ã¥¯)¡×¤ò¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢·§ËÜ¸©¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¸©²¼ºÇÂç¤Î¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTaKuRoo(·§ËÜ»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º£Â¼±ÑÉÒ¡¢°Ê²¼¡ÖTaKuRoo¡×)¤Î¥¿¥¯¥·ー¾èÌ³°÷¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖBTOC¡×¤Ï¡¢¡ÖBrain Trainer On Cloud¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢Ç¾¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿Å¾µ»Ç½¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó(ÆÃµö¼èÆÀºÑ)¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ç¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´´ÉÍý´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢Î¾¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡¢¾èÌ³°÷¤Î°ÂÁ´±¿Å¾Ç½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢»ö¸ÎËÐÌÇ¤Ë·Ò¤²¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿®Íê³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾µ»Ç½¸þ¾å¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°BTOC
¡ÚÀçÂæÊüÁ÷¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
ÀçÂæÊüÁ÷¤Ï¡¢ÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê¤È»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ö±¿Å¾µ»Ç½¸þ¾å¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¦¥¢¥×¥ê¢¨1¡×¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢2020Ç¯¤«¤éÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ä¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î±¿Å¾µ»Ç½¸þ¾å¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¤ÎÍÞÀ©¡¢°ÂÁ´°Â¿´¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2021Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢Æ±¥¢¥×¥ê¤ËAI(¿Í¹©ÃÎÇ½)¤òÅëºÜ¡£¸Ä¡¹¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¾õ¶·¤òAI¤¬²òÀÏ¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥äーËè¤ËºÇÅ¬¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ØÄ´À°¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö±¿Å¾µ»Ç½¡×¡ÖÇ§ÃÎµ¡Ç½¡×¡Ö´¶¾ð¾õÂÖ¡×¤Î¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´±¿Å¾´ÉÍý¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡¡ÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê¤ÈÀçÂæÊüÁ÷¤¬»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ö¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¦¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¡¢ÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê¡¦ÀîÅçÎ´ÂÀ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ëÇ¾²Ê³Ø¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ÈÀçÂæÊüÁ÷¤¬³«È¯¡¦ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¾¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÈÖÁÈ¡ØÀîÅçÎ´ÂÀ¶µ¼ø¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤¤¤¤¤¤Ç¾ÂÎÁà¡Ù¤ÎÃÎ¸«¤«¤é³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿(ÆÃµö6284171¹æ)¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÅù¤ÎÃ¼Ëö¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡Öºî¶ÈÂ®ÅÙ·±Îý¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´±¿Å¾Ç½ÎÏ¸þ¾å¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿Å¾¹Ô°Ù¤äµ¿»÷±¿Å¾¹Ô°Ù(¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ーÅù)¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤Æü¾ïÅª¤ÊÇ§ÃÎ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾µ»Ç½¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û
ÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê¡¡ÀîÅçÎ´ÂÀ¶µ¼ø
´Æ½¤¡¡ÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê¡¡ÀîÅçÎ´ÂÀ¶µ¼ø
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
Ç§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤ÎÇ¾¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¡Ö³Ø½¬ÎÅË¡¡×¤òÄó¾§¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÀçÂæÊüÁ÷¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¤¤¤¤¤Ç¾ÂÎÁà¡×¤Ê¤É¤ò´Æ½¤¡£Ç¾³èÆ°¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¿·ºî¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤òÄó¾§¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¡¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÇ¾²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤°¡Ù
¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¡¢¼ç¤ËÂçÇ¾¤ÎÁ°Æ¬Á°Ìî¤ÎÃÎ³Ð¡¢Í½Â¬¤ÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢Á°Æ¬Á°Ìî¤ò¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢±¿Å¾¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¾ìÌÌ¡¢Îã¤¨¤Ð²¿¤«´í¸±¤Ê¤â¤Î¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¢¤½¤ì¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ÎÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó³«È¯¤·¤¿¡Ö±¿Å¾µ»Ç½¸þ¾å¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¤Ï¡¢±¿Å¾¤Î¾ìÌÌ¤ËÂ¨¤·¤¿Á°Æ¬Á°Ìî¤ò»È¤¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤Ç¤Ï±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´±¿Å¾Ç½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â³è¤³è¤¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚTaKuRoo¤Î¼èÁÈ¡Û
TaKuRoo¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¸©²¼ºÇÂç¤Î¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£2021Ç¯4·î1Æü¤ËÈî¸å¸òÄÌ¥°¥ëー¥×¤È¥ß¥Ï¥Ê¥°¥ëー¥×¤Î¹ç·×10¼Ò¤¬¹çÊ»¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£TaKuRoo¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¡¢³°Éô¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´¸¦½¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー±ÇÁü¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ÂÁ´¶µ°é¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ØÂ¿ÌÌÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¯¥·ー¤ÏÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê°ÜÆ°¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¥¿¥¯¥·ー¾èÌ³°÷¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¿·¤¿¤ÊÃ´¤¤¼ê³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°éÀ®¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤·¸òÄÌ»ö¸Î¥¼¥í¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BTOC¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー¾èÌ³°÷1¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç´í¸±Í½ÃÎÇ½ÎÏ¡¢È½ÃÇÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¸ú²ÌÅª¤«¤Ä¥²ー¥à´¶³Ð¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»ýÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¸þ¾å¤Ø·Ò¤¬¤ë¥Äー¥ë¤À¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TaKuRoo¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¸òÄÌ»ö¸Î¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·ÃÏ°è¤ÎÂ¤ò¼é¤ë¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTaKuRoo
¡Ú±¿Å¾µ»Ç½¸þ¾å¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¦¥¢¥×¥ê¤È¤Ï¡Û
¡Ö±¿Å¾µ»Ç½¸þ¾å¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¦¥¢¥×¥ê¡×¤Ï¡¢ÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê¡¦ÀîÅçÎ´ÂÀ¶µ¼ø¤ÈÀçÂæÊüÁ÷¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿Ç¾¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÍÑ¥¢¥×¥ê¡£¡Ö±¿Å¾µ»Ç½¡×¤È¡ÖÇ§ÃÎµ¡Ç½¡×¤È¡Ö´¶¾ð¾õÂÖ¡×¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú(2019Ç¯È¯É½¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤è¤ê)¡£ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß(ÆÃµö6284171¹æ)¡£
