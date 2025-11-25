株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、うるおい成分スクワランを配合したヘアトリートメントオイル『さらさらしっとりヘアオイル』を、2026年1月5日(月)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。

リピーター続出！発売する度好評の洗い流さないヘアトリートメントオイル『さらさらしっとりヘアオイル』。よりしっとり感が得られるよう、油溶性ビタミンC(製品の抗酸化剤)※1を配合、毛髪の表面に吸着し、キューティクルの毛羽立ちをケアします。ブロー前にご使用いただくと、ドライヤーの熱を利用して髪のダメージを補修する効果も。爽やかなベルガモットの香りが広がり、就寝前のリラックスタイムにもおすすめです。





『さらさらしっとりヘアオイル』1,650円(税込)





≪商品概要≫

＜商品名＞

さらさらしっとりヘアオイル





＜容量・価格＞

50mL 1,650円(税込)





＜商品特長＞

◎うるおい成分スクワランを配合。髪の水分蒸散を抑えてうるおいを保ち、髪に柔らかさとツヤを与えます。

◎ドライヤーなどの熱により、毛髪にあるアミノ基と結合し、毛髪を補修・補強するヒートアクティブ効果を持つγ-ドコサラクトン※2を配合。ダメージを補修します。

◎毛髪に吸着しやすい油溶性ビタミンC(製品の抗酸化剤)※1を配合。キューティクルをケアしつつ、するんと指通りの良いしなやかな髪に導きます。

◎サラっとしてベタつかず、まとまりやすい髪に仕上げます。

◎爽やかなベルガモットの香り。

◎容器は、燃焼などによるCO2排出を抑えることができ、地球温暖化対策につながる植物由来のバイオマスペット混合素材のものを採用しています。





＜使用方法＞

・ドライヤーでのブロー前に

洗髪後のタオルドライした半乾きの髪に、少量ずつ手に取り、

手のひらでよく伸ばしてから毛先を中心になじませます。





『さらさらしっとりヘアオイル』(テクスチャー)





・スタイリングの仕上げとして

乾いた髪に少量を手のひらでよく伸ばしてから、毛先や髪表面に

薄くなじませてください。

※なくなり次第終了となります。





※1テトラヘキシルデカン酸アスコルビル：製品の抗酸化剤

※2ヘアコンディショニング成分









【無添加主義(R)】

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という

「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「５つの無添加」





