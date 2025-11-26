A-HEATアライド・ヒート・エクスチェンジ・テクノロジー、クリスチャン・ワイザーCEOを追悼

ドイツ、フュルステンフェルトブルック--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- A-HEAT/ギュントナーは、A-HEATアライド・ヒート・エクスチェンジ・テクノロジーの最高経営責任者（CEO）クリスチャン・ワイザーの突然の逝去をお知らせいたします。

「我が社は実にかけがえのない人を失いました。クリスチャン・ワイザーという人は、誠実で共感力があり、ユーモアのあるリーダーでした。今日のA-HEATグループがあるのは、彼のたゆまぬ努力のおかげです」とA-HEATの取締役を務めるフーベルト・シュペーゲルは述べました。「私たちの思いと深い哀悼の意を彼のご家族、彼の愛する人々、そして彼とともに働いたすべての人々に捧げます。我が社は彼が遺してくれた功績を大切に引き継ぎ、その情熱と信念を汲んで業務に尽力いたします。」

クリスチャン・ワイザーは、同グループ内で数十年にわたり活躍し、数々の要職を歴任後、A-HEATのCEOに就任しました。

A-HEAT/ギュントナーグループは、彼のリーダーシップのもと、グローバルに展開し、イノベーションとサステナビリティへの取り組みを強化し、従業員志向型の企業文化を構築してきました。

彼には戦略的なビジョンがありました。また、高潔で人間味にあふれた人柄は、世界中の同僚やパートナーに大きな影響を与えてきました。その姿はこれからも私たちの心に残るでしょう。クリスチャン・ワイザーが築いた価値観と企業文化は、今後も受け継がれていきます。

A-HEATについて

A-HEAT AGは、冷却、空調、プロセス・エンジニアリングを専門とする国際的な大手テクノロジー・グループです。産業界の最先端を行く企業に投資していくことで、上場企業としての国際展開にフォーカスする姿勢を示しています。

ギュントナーについて

ギュントナー・グループはA-HEATの傘下で、熱交換テクノロジーを世界的に牽引する企業です。ドイツのフュルステンフェルドブルックに本社を構え、冷却・空調システムの持続可能で効率的なソリューションを提供しています。顧客には、エネルギー、食品、製薬、IT業界の国際企業のほか、多くの公的機関も名を連ねています。

