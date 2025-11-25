対象商品が最大90％オフ！HISモバイル「BLACK FRIDAY 2025」11/26(水)より開催
H.I.S.Mobile株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：猪腰 英知、以下「HISモバイル」)は、対象スマートフォンが最大90％オフとなる特別企画「BLACK FRIDAY 2025」を開催いたします。期間中、新規で格安SIMをご契約、またはMNPにてお乗り換えいただいたお客様を対象に、人気のiPhoneやAndroidスマートフォンなどを特別価格でご購入いただけます。また、契約事務手数料に充当できる「エントリーパッケージ」も、期間・数量限定で最大90％オフにて提供いたします。
スマホの機種変更や乗り換えを検討しているお客様にとって、大変お得なセールです。
BLACK FRIDAY 2025
・実施期間
2025年11月26日(水)15:00 ～ 12月1日(月)17:00
・実施箇所
HISモバイル公式ホームページ
https://his-mobile.com/campaign/blackfriday/
■「BLACK FRIDAY」実施概要
(1)スマホ本体 超特価セール(最大90％オフ)
実施期間： 2025年11月26日(水)15：00～※なくなり次第終了
対象 ： 2025年11月25日(火)10：00～12月 1日(月)17：00に
SIMを申し込んだお客様
割引率 ： 最大90％オフ
対象商品： iPhone / Android など各種スマートフォン
＜購入制限＞
・MyHISモバイル ID につき最大5台まで
・1回線につき1台のみ
・同一機種の複数購入は不可
(2)エントリーパッケージ 超特価セール
※申込コードの発送は、17時までの申込は当日発送、17時以降のお申込みは翌日以降の発送となります。
注文数によって発送日時が前後する場合がございます。
※エントリーパッケージの購入はおひとり様につき1点とします。