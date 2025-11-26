「隠す」から「自信」へ。白斑当事者が開発したインクルーシブ・ビューティーブランド「MELAFIL」日本上陸
株式会社LeeSunHwaは、韓国の白斑（はくはん）専門カバー＆ケアブランド「MELAFIL（メラフィル）」の日本公式販売を、2025年11月25日（月）よりQoo10、楽天市場、Amazonジャパンにて開始いたしました。
■ 日本社会における「多様性」への応答 近年、日本国内でも「ありのままの自分」を肯定するボディポジティブや、あらゆる肌悩みを持つ人々に寄り添う「インクルーシブ・ビューティー」への関心が高まっています。「MELAFIL」は、白斑の当事者であるパク・チュングク代表（株式会社Lue & Park）が開発したブランドであり、単なるカバーメイクを超え、ユーザーのQOL（生活の質）向上と精神的な自信の回復を目的としています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335269&id=bodyimage1】
■ 当事者だからこそ実現した「機能性」と「優しさ」 既存のメイクアップ製品ではカバーが難しかった白斑特有の悩みに特化し、以下の特徴を備えています。
長時間持続力: 一度の使用で最大72時間（※自社テスト基準）カバーが持続し、旅行やスポーツ時も安心です。
肌への配慮: 敏感になりがちな患部を考慮し、自然由来成分を中心とした低刺激設計を採用しています。
■ 今後の展開 「MELAFIL」は日本市場において、製品提供のみならず、白斑への社会的理解を深めるキャンペーンや、当事者コミュニティとの連携を強化してまいります。
「MELAFIL」は、株式会社LeeSunHwaの戦略的パートナーです。
配信元企業：LEESUNHWA COMPANY
