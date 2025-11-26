白斑の悩みを「自信」へ。当事者が開発した専門カバーブランド「MELAFIL」が日本市場に本格進出
韓国の白斑（はくはん）専門カバー＆ケアブランド「MELAFIL（メラフィル）」は、2025年11月25日（月）より、日本市場への本格的な展開を開始いたしました。現在、Qoo10、楽天市場、Amazonジャパンの公式ストアにて販売を開始しています 。
MELAFILは、白斑の当事者である創業者が直接開発した韓国初の専門ブランドで、「消えない自信」をスローガンに、当事者ならではの視点で開発された製品を展開しています 。
■ 開発背景：「他人の視線」よりも「自分」を愛せるように MELAFILの創業者、パク・チュングク（株式会社Lue & Park 代表）は長年白斑に悩み、日常生活で感じる視線や不便さを痛感してきました。「白斑そのものより、人々の視線の方が辛かった」というパク代表の経験から、「私と同じ悩みを持つ人々のための製品が必要だ」という確信が生まれ、ブランドが誕生しました 。
■ 日本進出のきっかけ：日本人ユーザーとの「共感」 今回の日本進出は、ある日本人ユーザーの声が決定的なきっかけとなりました。 MELAFIL製品を使用した日本の当事者が、その品質と使用感を高く評価し、「日本で流通をさせてほしい」と直接提案を寄せたのです。さらに、日本国内のコミュニティ活動の提案もあり、製品を必要とする人々へ届けたいという強い意志が、パク代表の心を動かしました 。
パク代表は、「韓国と同様に、日本にも白斑で悩む方が多くいることを知りました。当事者の方が自ら流通を希望するほど、この製品が必要とされているという意味でした」と語り、日本市場への本格進出と、現地コミュニティとの協力を決定しました 。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335267&id=bodyimage1】
■ 製品特徴と今後の展望 MELAFILは、72時間以上持続するカバー製品や、肌のトーンを整えるバランスクリーム、ビタミンベースのサンケアなど、当事者の日常的な悩みを解決するソリューションを提供しています 。 今後は単なる製品販売にとどまらず、日本においても白斑を持つ子供たちやその家族を支援するため、情報コンテンツの提供や相談支援、オンラインコミュニティとの連携などを推進していく計画です 。
「MELAFILは、白斑を持つ方々が日常で一歩踏み出す勇気を持てるように誕生しました。日本でも『消えない自信』のように、すべての人が自分自身への自信を失わないようサポートするブランドとして定着したい」とパク代表は伝えています 。
■ 日本国内のマーケティングについて 本ブランドの日本国内におけるマーケティングおよび広報活動は、戦略的パートナーである株式会社LeeSunHwaが担当します。
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】 株式会社LeeSunHwa（広報担当）
配信元企業：LEESUNHWA COMPANY
■ 日本国内のマーケティングについて 本ブランドの日本国内におけるマーケティングおよび広報活動は、戦略的パートナーである株式会社LeeSunHwaが担当します。
