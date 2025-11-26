【プレスリリース】親子でフェス・ライブ・スポーツ観戦を楽しむためのキッズ向けイヤーマフ「BananaMuffs」発売
株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部（東京都・中央区）では、弊社が提案する"聴覚保護アイテム / イヤープロテクター"のブランド「Thunderplugs」より、新たなアイテムとしてキッズ向けイヤーマフ「BananaMuffs（バナナマフス）」を2025年11月28日（金）より発売いたします。
ニュースページ
https://dirigent.jp/blog/release-bananamuffs
製品ページ
https://dirigent.jp/thunderplugs/bananamuffs
メディアキット
https://dirigent.jp/download/thunderplugs-bananamuffs-mediakit
【製品の特長】
BananaMuffsは、お子様と一緒に音楽フェスやスポーツ観戦を楽しみたいご家族のために開発されたキッズ向けイヤーマフです。大音量が続く環境では、小さな耳は大人以上に負担を受けやすく、長時間の暴露は聴覚へのダメージにつながる可能性があります。
BananaMuffsは最大22 dBの騒音を低減し、イベントの盛り上がりはそのままに、お子様の耳をしっかり守ります。
軽くて柔らかいイヤーカップを採用し、長時間の使用でも快適。親子で安心してアクティビティを楽しむための必須アイテムです。
カラーバリエーションは、イエローとブラックの2ラインナップを用意いたしました。
※ THUNDERPLUGS および BANANAMUFFSは、株式会社銀座十字屋の登録商標です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335256&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335256&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335256&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
ニュースページ
https://dirigent.jp/blog/release-bananamuffs
製品ページ
https://dirigent.jp/thunderplugs/bananamuffs
メディアキット
https://dirigent.jp/download/thunderplugs-bananamuffs-mediakit
【製品の特長】
BananaMuffsは、お子様と一緒に音楽フェスやスポーツ観戦を楽しみたいご家族のために開発されたキッズ向けイヤーマフです。大音量が続く環境では、小さな耳は大人以上に負担を受けやすく、長時間の暴露は聴覚へのダメージにつながる可能性があります。
BananaMuffsは最大22 dBの騒音を低減し、イベントの盛り上がりはそのままに、お子様の耳をしっかり守ります。
軽くて柔らかいイヤーカップを採用し、長時間の使用でも快適。親子で安心してアクティビティを楽しむための必須アイテムです。
カラーバリエーションは、イエローとブラックの2ラインナップを用意いたしました。
※ THUNDERPLUGS および BANANAMUFFSは、株式会社銀座十字屋の登録商標です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335256&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335256&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335256&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
プレスリリース詳細へ