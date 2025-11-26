LINEのトークを復元できる？無料で使えるLINE復元ソフト・方法を徹底解説
Tenorshare社が提供しているLINEデータ復元ソフト「UltData LINE Recovery」最新バージョンは11月25日（火）発表されました。今回のアップデートでは、Mac版がクラッシュされた不具合を修復しました。
LINEのトーク履歴が突然消えてしまったとき、多くの人がまず探すのが「無料で復元する方法」です。実際、LINEには公式のバックアップ機能があり、バックアップさえあれば完全無料で復元が可能です。しかしバックアップを取っていなかった場合、無料での復元は一気に難しくなります。そこで役立つのが、無料で復元可否を確認できるLINE復元ソフトです。
本記事では、まず無料でできる公式の復元方法を整理したうえで、無料で試せる復元ソフトを紹介し、とくにUltData LINE Recovery の3日間無料試用がなぜ人気なのかをわかりやすくまとめて解説します。
Part1.無料でできるLINEトーク復元方法はある？
最も確実で完全無料の方法は、iCloud（iPhone）または Google Drive（Android）のバックアップから復元する方法です。アプリを再インストールし、ログイン後にバックアップデータを選択すれば、以前のトーク履歴をそのまま戻すことができます。関連記事：「削除したLINEトークを復元する裏技」→https://x.gd/cuzVW
問題は「バックアップを取っていなかった」「バックアップが古い」というケースです。この場合、公式方法では復元できず、無料で解決するのはほぼ不可能になります。ここで初めて、復元ソフトの出番となります。
Part2.無料で試せるLINEデータ復元ソフトは存在する？おすすめ3選
完全無料で復元まで行えるLINEソフトは実質存在しませんが、「無料スキャン」や「無料試用期間」を提供しているツールであれば、復元できるデータが残っているかどうかをノーリスクで確認できます。
代表的な無料試用ソフトには次のようなものがあります。
1. UltData LINE Recoveryデータ復元ソフト（Tenorshare）
まず真っ先に紹介したいのが、Tenorshareが提供する UltData LINE Recoveryです。バックアップなしでも、iPhone / Android デバイス内の削除されたLINEトークや添付ファイル（写真・動画）をスキャンして復元を試みられるのが強みです。
特に魅力なのは3日間無料体験がある点で、この期間中に削除されたデータがどこまで復元可能かを実際に確認できます。さらに、最新バージョンでも対応など、アップデートも積極的に行われています。また、Googleバックアップが検出されない不具合を修正した安全性の高いバージョンもリリース済み。
長期保存された動画や期限切れの写真など、「通常のLINE保存期間を過ぎた」データの復元にも対応しており、利用者にとって非常に実用性の高いソフトです。
1．LINEトーク復元アプリ「UltData LINE Recovery」を起動します。デバイスを接続します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335254&id=bodyimage1】
2．スキャンを開始します。復元したいLINEトーク履歴を選択します。
