2031年市場規模2.96億ドルへ：tert-ドデシルメルカプタン市場の再編トレンド
tert-ドデシルメルカプタン（TDM）は、炭素数12の第三級アルキルチオール化合物であり、主にラジカル重合における連鎖移動剤として用いられる特殊化学品である。その構造的特性により、ポリマー鎖長の制御や分子量調整を高精度に行うことができ、合成ゴム、樹脂、粘着剤などの製造工程で欠かせない役割を果たしている。特にスチレン・ブタジエンゴム（SBR）やアクリル系樹脂など、高分子材料の性能均質化・加工性向上に貢献しており、自動車用タイヤ、電子部材、建材、コーティングなど幅広い産業分野で利用されている。また、他のメルカプタン類に比べて臭気が抑制され、化学的安定性が高いことから、作業環境改善や安全性の観点からも注目されている。TDMは単なる添加剤ではなく、材料の物性と製造コストの最適化を両立させる「高機能プロセス制御剤」として、現代化学工業の基盤を支える存在である。
急成長から安定化へ移行する高機能材料市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界tert-ドデシルメルカプタン市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/565400/t-dodecyl-mercaptan）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが-0.8%で、2031年までにグローバルtert-ドデシルメルカプタン市場規模は2.96億米ドルに達すると予測されている。急成長期を支えたのは、タイヤ・エラストマー市場の拡大と高性能ポリマーへの需要集中であり、特にアジア太平洋地域における合成ゴム生産能力の増強が市場を牽引した。一方、近年では原料価格の変動や環境対応型添加剤への切り替え動向が進んでおり、市場は高付加価値・高純度化の方向へと再編されつつある。欧米企業を中心に、反応制御技術や副生成物低減プロセスの高度化が進められ、製品ライフサイクル全体での環境負荷低減が新たな競争軸となっている。
図. tert-ドデシルメルカプタン世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335200&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335200&id=bodyimage2】
図. 世界のtert-ドデシルメルカプタン市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、tert-ドデシルメルカプタンの世界的な主要製造業者には、Chevron Phillips Chemical、Arkema、ISU Chemicalなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約100.0%の市場シェアを持っていた。
Chevron PhillipsとArkemaが形成する高純度供給の二極構造
グローバル市場では、Chevron Phillips ChemicalとArkemaが主要供給者として高い市場支配力を有している。両社は長年にわたり重合制御剤の分野で技術蓄積を重ねており、特に高純度TDMの製造において独自の精製技術と品質管理体制を確立している。これに次ぐISU Chemicalは、アジア市場を中心にコスト競争力を活かした供給網を構築し、地域的な需要拡大に応えている。中国勢では、Anqing Changhong Technology（安徽泰恒）およびDongying Zuoning Chemicalが中規模プレイヤーとして台頭しており、国内合成ゴムメーカー向けに安定供給を行っている。全体としては、上位メーカーによる高品質製品の寡占と、新興企業による価格競争の二層構造が形成されているが、環境規制強化や輸送リスクの増大に伴い、供給網の多様化と品質保証の両立が今後の主要課題となっている。
