江戸総鎮守・神田明神にて一夜限りの特別企画が決定！
2025年11月24日東京
伝説の時代劇スター・大川橋蔵主演『銭形平次』特別上映会＆豪華トークイベント開催
【開催日】令和8年3月7日（土）
江戸総鎮守として知られる神田明神（所在地：東京都千代田区）は、かつて神田明神の門前を舞台に繰り広げられた国民的時代劇『銭形平次』の魅力を再発見する特別イベントを、令和8年3月7日（土）に開催することを発表。
本イベントは、宮本則昭氏のご紹介による神田明神禰宜・岸川雅範博士との打ち合わせを通じて実現したもの。
写真 大川橋蔵さん主演の映画『銭形平次』
蘇る名作と豪華ゲスト陣
かつて日本中を熱狂させ、888話にわたり愛された国民的時代劇『銭形平次』。神田明神の境内には「銭形平次の碑」と顔出しパネルが建立されており、まさに物語の原点であるこの地で、時代を超えた特別な企画が実現する。
1. 映画『銭形平次』（1967年公開）特別上映会
大川橋蔵さん主演の映画『銭形平次』（1967年公開）を特別上映。
2. 時代劇ファン垂涎の豪華トークイベント
上映後には、時代劇ファン必見のトークイベントを開催。
【登壇ゲスト】
・尾上菊五郎 様
・丹羽貞仁 様（大川橋蔵さんのご子息である俳優）
お二方から、大川橋蔵さんの類稀なる魅力、卓越した殺陣（たて）のスタイル、さらには東映時代劇の貴重な撮影秘話まで、ここでしか聞けないディープなトークが飛び出す予定。
大川橋蔵さんが演じた「銭形平次」の魂を、物語の舞台である神田明神の地で体感する、またとない貴重な機会になる。
写真 神田明神
【イベント概要】
チケット・協賛について
本イベントは限定100席のプレミアムイベント。チケット購入方法、及び協賛に関する詳細は、神田明神公式サイトまたはイベント特設ページにて近日中に改めてご案内予定。
神田明神 公式サイト: https://www.kandamyoujin.or.jp/sp/
写真 樽谷大助と神田明神禰宜・岸川雅範博士（神道学）
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
プレスリリース詳細へ