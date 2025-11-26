こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東洋英和女学院大学が12月14日にクリスマスオープンキャンパスを開催 ― 東洋英和のクリスマスを体験しながら新学部の学びに触れる
東洋英和女学院大学（横浜市緑区、学長：星野三喜夫）は、12月14日（日）に「クリスマスオープンキャンパス2025」を開催する。キャンパス全体にクリスマスツリーや手作りリース、イルミネーションなどの装飾が施されるほか、聖歌隊・ハンドベル・パイプオルガンによるクリスマスミニコンサートを開催し、東洋英和ならではのクリスマスの雰囲気を楽しめる一日となる。また、2026年4月にスタートする人間社会学部（総合心理学科・子ども教育学科・国際学科）の「学びの魅力体験」や、大学紹介ガイダンス・個別相談なども行い、新学部の学びやキャンパスライフについて具体的にイメージできる内容としている。予約不要（事前受付推奨）で、高校1〜3年生や既卒生、保護者、高校教員などを対象とする。
東洋英和女学院大学では、2026年4月から人間社会学部（総合心理学科・子ども教育学科・国際学科）の1学部3学科体制を新たにスタートさせるにあたり、オープンキャンパスを通じて新体制の学びのイメージを伝えている。
12月14日（日）のクリスマスオープンキャンパスでは「東洋英和のクリスマス」と「新学部の学び」を一度に体験できるプログラムを用意。
クリスマス特別プログラムとして、学生による「クリスマスミニコンサート」を行うほか、クリスマス限定「一緒に撮ろう！チェキイベント」や、限定プチギフトのプレゼント、クリスマススペシャルメニューを無料で味わえる学食体験も行う。
あわせて、人間社会学部の3学科による「心理・保育・国際 全部回れる！学びの魅力体験」も実施。総合心理学科「『心理演習』と箱庭療法の世界」、子ども教育学科「子どもとアート、心が動くって何だろう？」、国際学科「世界のジェスチャーを学ぼう！」のいずれも1コマ30分で、3学科すべてを回ることも可能な構成となっている。
当日はこのほか、大学紹介ガイダンスや「なんでも個別相談」、学生スタッフが徒歩・バスで案内するキャンパスツアーなども用意。大学の雰囲気を知ることができるとともに、個別相談では在学生や教職員に直接質問が可能なため、これから出願を検討する高校3年生や既卒生にとっても、進路選択や入試の不安を相談できる機会となる。
なお、2026年1月18日（日）には「1・2年生向けオープンキャンパス：1年後の準備を始めよう！」も開催する予定。
■クリスマスオープンキャンパス2025 開催概要
【日 程】 2025年12月14日（日）13:00〜16:30（随時受付）
・学食体験：11:00〜13:00（受付10:30〜12:30）
【会 場】 東洋英和女学院大学 横浜校地（神奈川県横浜市緑区三保町32）
【対 象】 高校1〜3年生、既卒生、保護者、高校教員 など
【申 込】 予約不要（事前受付推奨）
・受験生向けサイトまたはLINEからWEB事前受付が可能。
https://mypage.s-axol.jp/toyo-eiwa/event/1/entry/2025-12-14/64
【主なプログラム】
○クリスマスミニコンサート（聖歌隊・ハンドベル・パイプオルガン演奏）
学生によるこの日限定のスペシャルコンサートを開催。聖歌隊の歌声やハンドベル、パイプオルガンの音色とともに、東洋英和のクリスマスの雰囲気を味わうことができる。
○心理・保育・国際 全部回れる！学びの魅力体験
・総合心理学科「『心理演習』と箱庭療法の世界」
公認心理師をめざすうえで必修となる「心理演習・実習」の一部を取り上げ、箱庭室を使ったミニ体験を通して支援の心を育む学びを紹介する。
・子ども教育学科「子どもとアート、心が動くって何だろう？」
子どもとアート・音楽遊びをテーマに、子どもたちの「楽しい」「やってみたい」という気持ちを引き出すワークショップづくりを体験するプログラムを行う。
・国際学科「世界のジェスチャーを学ぼう！」
日本と海外のジェスチャーの違いを楽しく学ぶミニ授業を通して、異文化理解の入り口に触れることができる。
○大学紹介ガイダンス
○なんでも個別相談
学部・学科の学びやキャンパスライフ、留学、就職、奨学金、入試制度などについて、在学生や教職員に直接質問可能。
○キャンパスツアー（徒歩・バス）
○学内チャリティカフェ"Cafe Eiwa"
学生が主体となって活動している「コーヒープロジェクト」がドリップコーヒーとオリジナルコーヒードリップバッグのチャリティ販売を行う。
○一緒に撮ろう！チェキイベント
クリスマスツリー前で実施する限定プログラム。
○クリスマス限定プチギフト
オリジナルクッキーとクリスマスカードを配布。
○クリスマスオーキャン限定！学食体験
クリスマスSPメニューを無料で提供。
【URL】
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/opencampus/oc/20251214.html
○オープンキャンパス情報
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/opencampus/oc/
※2026年1月18日（日）「1・2年生向けオープンキャンパス：1年後の準備を始めよう！」では、大学紹介ガイダンスや個別相談、志望理由書の書き方講座などを通して、大学や入試について知ることができる。高校3年生の来場も歓迎し、個別相談等を通じて入試の不安や疑問を解消することができる。
▼本件に関する問い合わせ先
東洋英和女学院大学 入試広報課
TEL：045-922-5512
E-mail：nyushi@toyoeiwa.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
