【ajour星ヶ丘三越店】ジュエリーリフォーム＆リペアフェア開催

株式会社オリエント4C's

この度、ジュエリーのリフォーム・リペア専門店「アジュール〈ajour〉」を運営する、

株式会社オリエント4C's（本社：東京都台東区、代表取締役：三枝 幹弥）は、星ヶ丘三越店にて【ジュエリーリフォーム＆リペアフェア】を開催いたします。

今回のイベントでは、ジュエリー職人による即日修理対応、ご成約特典、

金・プラチナの査定額UPでの買取、既製品の在庫品セールなどお得なイベントを盛りだくさんに

ご用意いたしました。

ジュエリー職人が来場で即日修理が可能！

会期中、国家技能検定1級（貴金属装身具製作技能士）を取得したジュエリー職人が4日間限定で来場し、通常4週間の期間をいただきお預かりしている加工を、職人がその場で行い当日お渡しを承ります。

使わなくなってしまったネックレスや、好みが合わなくなった指輪のデザイン変更、

傷や汚れのついた指輪を新品のように輝かせる磨き加工やチェーン切れの修理など、多様なニーズにお客さまの目の前でご対応いたします。

＜職人来場日＞

11月26日(水)～11月29日(土)

受付時間：午前10時～午後6時

※最終日は午後3時まで

■8階 催物会場

※加工内容と混雑状況により、お日にちがかかる場合がございます。

※当日のお渡しが不可能なデザイン・加工があります。

※一時お預かりをさせていただく場合がございます。

期間限定のご成約特典

期間中、ご成約金額22,000円ごとに「三越商品券1,000円分」を進呈いたします。

※買い取りは除きます。

《8階 催物会場》

■11月25日(火)～12月2日(火) ※最終日は午後4時終了

《4階 ジュエリーリフォーム ajour売り場》

■12月3日(水)～12月8日(月)

特別お買い得品が多数！冬のジュエリーセール

のジュエリーセールでは、日常使いから特別なシーンまで活躍するジュエリーを特別価格でご提供いたします。このお買い得な期間にぜひお立ち寄りくださいませ。

■11月25日(火)～12月2日(火)

※最終日は午後4時終了

■8階 催物会場

通常査定価格より5%UP！金・プラチナ買取りフェア

会期中、通常査定から5%UPの査定額で買取致しますので是非このお得な機会にお持ち込みください。

ajour〈アジュール〉の買取は、以下の3つのポイントで安心してご利用いただけます。

１.明瞭価格で現金買取

当日の買取相場×グラム数で、現金買取いたします。

２.お客さまの目の前で査定を行います

お客さまの目の前で地金の重さを測り、その場で買取金額を提示いたします。

３.ジュエリーの専門知識を持ったコンシェルジュが査定します

査定は、ジュエリーの専門知識を持ったコンシェルジュが、1点1点丁寧に行います。

〔詳細はHPをご確認ください。〕https://ajour.jp/recycle/

※買取相場は日々変動いたします。

※刻印がないお品物は買取ができない場合がございます。

※インゴットなど一部対象外がございます。

※買取には、保険証・運転免許証など本人確認ができる公的書類のご提示をお願いいたします。

※複数のお品物・高額品のご持参時は、30分ほど精査の時間をいただいております。精査後のお買取りになりますので、ご了承くださいませ。

《8階 催物会場》

■11月25日(火)～12月2日(火) ※最終日は午後4時終了

《4階 ジュエリーリフォーム ajour売り場》

■12月3日(水)～12月8日(月)

アジュール星ヶ丘三越店は、これからも地域の皆さまに愛される店舗を目指し、スタッフ一同、心を込めてお迎えいたします。