“ミツカルセンセイ”で先生が見つかる？岡山市が講師求人の新モデルを検証

岡山市

教職志望者の増加と教育現場の人材確保に向けて、スタートアップ企業である合同会社Quicken.と協働で、

講師求人プラットフォーム「ミツカルセンセイ」を活用した実証実験を実施します。

実証実験の背景

教職に関心ある層へ、魅力や多様な働き方を伝え、ネガティブなイメージを払拭し、

岡山の未来を担う教職志望者を増やしたいと考えています。情報発信や体験機会で効果を検証し、

教職の魅力を伝えるとともに、採用への効果を検証し、持続可能な人材確保モデルの構築を目指します。

実証実験の詳細

講師求人に特化した公立学校に特化したプラットフォーム「ミツカルセンセイ」の活用を視野に入れ、

教員採用にどこまで効果がでるか、検証を行います。

https://mitsukaru-sensei.com

開始日：令和 7 年 11 月 1４日（金）～

実証実験の協力・参画企業・団体

合同会社 Quicken.

会社名：合同会社 Quicken.

代表者：小谷 瑞季

所在地：奈良県大和郡山市

URL：https://mitsukaru-sensei.com

その他

この実証実験は、岡山市が抱える社会課題・行政課題について、最先端のテクノロジーなどで課題解決とスタートアップ企業の成長を目指す事業「GovTech Challenge OKAYAMA(ガヴテック チャレンジ オカヤマ)」に今年度採択された事業として実施しています。

https://urban-innovation-japan.com/city/okayama-city/