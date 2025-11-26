こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
【東海酒造株式会社】ウイスキー製造拠点を愛西市に移転のお知らせ
東海酒造株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：森川拓也）は、このたびウイスキーの製造拠点を愛知県愛西市へ移転し、新工場にて稼働を開始いたしました。
それに伴い、本社も愛西市に移転いたしました。
今回の移転により、安定した生産体制の確立と品質向上を図り、安全性・効率性・品質管理体制を一層強化いたします。
新たな工場では、東海酒造ならではのウイスキーづくりを継続し、地域とともに歩む酒造りを目指します。
また、新工場を拠点に「尾張ウイスキー」のさらなる拡販とブランド発信を行います。
今後も皆さまに愛されるお酒づくりに邁進してまいりますので、変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
■新工場・本社所在地/電話番号
〒496-0911 愛知県愛西市西保町北川原23-12
TEL：0567-31-9685
■旧所在地
〒468-0014 愛知県名古屋市天白区中平5丁目2107
お問い合わせ先
東海酒造株式会社 担当：森川
〒496-0911 愛知県愛西市西保町北川原23-12
TEL：0567-31-9685
Mail：info@tokaishuzo.com
HP：https://tokaishuzo.com
※ウイスキーは愛知県内限定での販売となります
※少人数での運用のため、お客様へのメール返信や確認に遅れが生じますのでマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております
取材・本プレスリリースお問い合わせ先
東海酒造株式会社 広報
Mail：pr@tokaishuzo.com
※こちらもマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております