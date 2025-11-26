







東海酒造株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：森川拓也）は、このたびウイスキーの製造拠点を愛知県愛西市へ移転し、新工場にて稼働を開始いたしました。

それに伴い、本社も愛西市に移転いたしました。

今回の移転により、安定した生産体制の確立と品質向上を図り、安全性・効率性・品質管理体制を一層強化いたします。

新たな工場では、東海酒造ならではのウイスキーづくりを継続し、地域とともに歩む酒造りを目指します。

また、新工場を拠点に「尾張ウイスキー」のさらなる拡販とブランド発信を行います。

今後も皆さまに愛されるお酒づくりに邁進してまいりますので、変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

■新工場・本社所在地/電話番号

〒496-0911 愛知県愛西市西保町北川原23-12

TEL：0567-31-9685

■旧所在地

〒468-0014 愛知県名古屋市天白区中平5丁目2107

お問い合わせ先

東海酒造株式会社 担当：森川

〒496-0911 愛知県愛西市西保町北川原23-12

TEL：0567-31-9685

Mail：info@tokaishuzo.com

HP：https://tokaishuzo.com

※ウイスキーは愛知県内限定での販売となります

※少人数での運用のため、お客様へのメール返信や確認に遅れが生じますのでマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております

取材・本プレスリリースお問い合わせ先

東海酒造株式会社 広報

Mail：pr@tokaishuzo.com

※こちらもマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております