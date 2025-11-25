歯科医院向け運用システム「paylight X」に新たに歯式のAI音声入力機能を搭載

株式会社SCOグループ

株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井雄介、以下「SCOグループ」）は、2025年6月30日に提供を開始した歯科医院向けオールインワンプラットフォーム「paylight X」において、サブカルテに3つの新機能を追加いたしました。

「paylight X」は、受付から会計までをワンプラットフォームでつなぎ、最先端のAI技術で業務効率化と歯科受診の促進を同時に実現します。

今回のアップデートでは、歯式入力・画像管理・資料作成・会計処理など、日常業務における手作業の負担を削減し、歯科医院の生産性と患者体験を同時に向上させることを目的としています。

歯科医院では、日々の診療の中で多くの事務的作業が積み重なり、医療者の貴重な時間を奪っている現状があります。本来であれば患者さまにもっと向き合わなければならない一方で、それを阻む構造的な課題が現場から多く寄せられてきました。

こうした負担を根本から解消し、記録・整理・計算といった業務を可能な限り自動化することで、医療者が本来の価値を発揮できる環境をつくるために、今回のアップデートを開発しました。これは単なる機能追加ではなく、私たちが描く「歯科医療の新しい未来」に向けて大きく前進したアップデートです。



アップデートの概要

■サブカルテに新たな3つの新機能を追加

今回のアップデートでは、歯科医院の診療入力・記録・説明において特に負荷の大きかった作業を大幅に効率化する3つの新機能を追加しました。



1. 歯式のAI音声入力機能（β版）/ 歯式の一括入力機能

歯式入力を行う際に、AIがリアルタイムで歯式の発話内容を認識し、画面に自動入力します。術者は画面入力のために作業を中断する必要がなく、音声で入力ができるようになるため、衛生環境を保ちながら記録時間を大幅に短縮することができます。



2. 歯科疾患管理用紙の自動作成機能

登録された患者情報や歯周組織検検査データを自動反映し、歯科疾患管理用紙を自動で作成。従来の手作業での業務と比較し、作成工数を削減します。また、データ保存によりペーパーレスを実現します。

3. 組写真作成機能（8形式に対応）

口腔内写真やレントゲン写真をドラッグ＆ドロップで組写真に自動整列ができる「組写真作成機能」を追加しました。規格が統一された見やすい資料の作成が可能です。

▼対応パターン

4枚法／5枚法／9枚法／12枚法／デンタル10枚／デンタル14枚（バイトウィング有無）

価格プラン

月額 50,000円（税抜） 含まれる機能：受付基本機能 / 患者管理機能 / サブカルテ基本機能 / 医療費決済機能 / AIでんわ（100件超過で従量課金）/ サブカルテAIサマリ（300件超過で従量課金）/ AIメッセージ（500件超過で従量課金／カスタマイズ無料）

paylight Xについて

「paylight X」は、歯科医院の受付・診療・会計・コミュニケーションを一つにまとめたオールインワンプラットフォームです。予約管理・サブカルテ・画像管理・決済・AIでんわ・AIメッセージなど、医院運営に必要な機能を統合し、院内の生産性向上と患者体験の改善を実現します。

paylight Xに関するリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000137.000064367.html

◼︎SCOグループについて

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の未来を支える次世代の運用オペレーションシステムの開発・提供を行っています。全国の歯科医院に対して、キャッシュレスの導入支援、業務効率化、医療機器の調達支援など、多角的かつ実践的なソリューションを展開することで、歯科医師や歯科衛生士、スタッフが患者さんのためにその専門性を最大限に発揮できる環境づくりを支援しています。さらに、スポーツへの参画や支援活動にも積極的に取り組み、人々に“いきがい”や前向きな生き方を届けることで、心と身体の両面から健康を支える持続可能な社会の実現を目指しています。

■会社概要

社名： 株式会社SCOグループ

ビジョン：テクノロジーで「105年活きる」を創造する。

本社所在地： 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F

設立： 2013年3月22日

代表： 代表取締役会長 玉井 雄介

事業内容： 医療テクノロジー事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

HP： https://www.scogr.co.jp/

公式X：https://twitter.com/sco_official_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/

Oral Life Project：https://oral-life.jp/project/