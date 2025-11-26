福岡県福岡市中央区のスパイアソリューション株式会社（代表取締役：原 浩之助、以下 スパイアソリューション）は、福岡県が2025年11月21日に開設した「福岡県SDGs推進ポータルサイト サステナふくおか」 を受け、福岡県SDGs登録制度「第11期」登録事業者として、県内中小企業に向けた「SDGsの取り組みを集客・採用・パートナー開拓に活かすための支援」を強化します。「サステナふくおか」は、福岡県SDGs登録事業者や大学・NPOなど多様な主体の情報を一元的に掲載し、事業者検索やマッチング支援機能を通じて連携・共創を促進するポータルサイトです。スパイアソリューションは、広告運用・集客支援の知見と、SDGs登録事業者としての実践を掛け合わせ、「ただ登録して終わり」ではなく、選ばれる理由としてのSDGsの見せ方・伝え方を支援していきます。

福岡県SDGs推進ポータルサイト「サステナふくおか」とは

福岡県は2030年のSDGs達成に向けて、SDGsに取り組む企業・団体・個人がパートナーを自ら見つけ、コンタクトできる場として、福岡県SDGs推進ポータルサイト「サステナふくおか」を開設しました。本サイトの主な特徴は以下の通りです。登録事業者検索機能福岡県SDGs登録制度の登録事業者を、業種・地域などで検索可能。令和7年10月時点で、登録事業者数は1,415事業者。活動事例・優良事例の紹介県内企業・団体の具体的な取組事例を掲載し、実践のヒントを提供。マッチング支援機能社会課題の解決やSDGs達成に向けて実施したい取り組みの条件を入力することで、サイト上でパートナー候補を探せる「マッチング支援」機能を提供。SDGs関連情報・オンラインマガジン県の支援プロジェクト、イベント情報、学生・NPOなどの取組を継続的に発信。「サステナふくおか」は、SDGsに積極的な企業だけでなく、「これからSDGsに取り組みたい」企業や団体にとっても、学びと出会いの入り口となることが期待されています。

スパイアソリューションは福岡県SDGs登録制度「第11期」登録事業者

スパイアソリューション株式会社は、福岡県が推進する「福岡県SDGs登録制度」第11期登録事業者として、正式に登録されています。同制度は、県内事業者のSDGsに関する取組を「見える化」し、普及促進や連携強化を図るための仕組みであり、登録事業者はダイバーシティ＆インクルージョン働きがいの向上（Well-being）環境配慮（省エネ・資源循環）地域との共創などの観点から、継続的な取組が期待されています。

「サステナふくおか」を起点とした3つの支援方針

今回のポータル開設を受け、スパイアソリューションは「SDGs×集客・採用」の観点から、以下3つの支援方針を掲げます。① SDGsの取組内容を“選ばれる理由”として言語化・見せ方を支援登録制度の申請時に整理した取組内容を、事業者紹介ページ企業サイト・採用ページ営業資料などに一貫したストーリーとして反映させる支援を行います。「何をやっている会社か」だけでなく、「なぜそのSDGsに取り組むのか」まで言語化することで、顧客・取引先・求職者からの共感を得やすい情報発信を目指します。② マッチング機能を活かした共創プロジェクトの企画・発信支援「サステナふくおか」のマッチング支援機能 を活用し、地域の中小企業同士企業とNPO／教育機関企業とクリエイター・専門家などのコラボレーション企画を立ち上げる際の情報発信・プロジェクト設計をサポートします。共創プロジェクトを、プレスリリース、オウンドメディア、SNS施策と連動させることで、SDGsの取組そのものを「集客コンテンツ」に変えることを目指します。③ SDGs視点を組み込んだ「集客設計・広告運用」のアドバイザリー「環境に配慮している」「働きやすい職場」といった要素は、専門的なコピーと設計があれば、広告・LP・記事の“強い訴求軸になり得ます。スパイアソリューションは、D2C・EC・BtoBサービスの広告運用で培ったノウハウを生かし、SDGsの取組をどう打ち出すと反応が上がるかどのターゲットにどのメッセージで届けるべきかといった「SDGsを組み込んだ集客設計」を提案します。

スパイアソリューション株式会社、代表コメント

「福岡県の『サステナふくおか』開設によって、SDGsの取組をしている企業同士がつながりやすくなり、新しい共創の芽が生まれやすい環境が整ったと感じています。一方で、登録や情報掲載だけでは、『どの会社に声をかけるべきか』『何を一緒にできるのか』が見えにくいのも事実です。当社は、福岡県SDGs登録事業者として、SDGsの実践内容を“選ばれる理由”として分かりやすく伝え、集客・採用・パートナーシップの実利につなげるお手伝いをしていきます。」（代表取締役 原 浩之助）

参考：福岡県SDGs登録制度について

福岡県内事業者のSDGs達成に向けた取組を見える化し、普及促進を図る制度。登録事業者は、自社の実践を公表するとともに、県や関係機関と連携しながら取組を継続・発展させることが期待されます。

【会社概要】

会社名： スパイアソリューション株式会社代表者： 原 浩之助所在地： 福岡市中央区天神5丁目5番13号設立： 2019年お問い合わせ：https://spire.info/contact/事業内容： D2C支援、広告運用、SNS戦略、組織エンゲージメント設計など