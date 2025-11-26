スマートフォンで簡単参加！山形県村山地域7市7町の観光スポットを巡ると、最大1.5万円相当の特産品が当たるデジタルスタンプラリーを開催。スタンプを集めて山形の魅力を存分に楽しもう！

イベント概要

開催期間:【第1弾】2025年8月9日～9月28日（終了しております）【第2弾】2025年11月15日～12月31日参加方法:1. 2次元コードまたは下記ボタンより専用サイトにアクセス2. スポットでスタンプラリー用2次元コードを読み取り3. 応募したい賞に必要な数のスタンプを集める4. 応募する賞を選び、必要情報を入力して応募完了

景品内容

https://platinumaps.jp/d/yamagatameguri?sr=1331

参加者の皆様には、山形の特産品をはじめとする、この地域ならではの魅力的な景品を多数ご用意する予定です。皆様の参加をお待ちしております！S賞 (必要スタンプ30個)：1.5万円相当×1名A賞 (必要スタンプ20個)：8千円相当×4名B賞 (必要スタンプ7個)：3千円相当×10名ご当地賞 (必要スタンプ3個)：1.5千円相当×28名

主催・お問い合わせ

主催

DMOさくらんぼ山形

お問い合わせ

おもてなし山形株式会社住所: 〒990-0043 山形県山形市本町二丁目4-3 本町ビル３F電話：023-631-9522メール：info@visityamagata.jp