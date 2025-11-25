『子育てDX』の「乳幼児健診サービス」と「小児予防接種サービス」が福岡県大野城市で導入！

母子モ株式会社

母子モ株式会社が提供する、自治体の子育て関連事業デジタル化支援サービス『子育てDX(R)』の「乳幼児健診サービス」と「小児予防接種サービス」が福岡県大野城市で本導入され、11月1日（土）より市内医療機関（小児科）での利用を開始しています。

大野城市は、デジタルを活用した子育て支援策として2023年12月より母子手帳アプリ『母子モ』を、『おおのじょう子育てナビ』として提供し、同時に『母子モ』の追加機能である『子育てDX』の「オンライン予約サービス」も導入するなど、子どもを産み育てるために最適な環境づくりを推進しています。

今回、『母子モ』を通じて乳幼児健診と小児予防接種に関わる手続きをデジタル化することで、保護者は問診票や予診票の記入・提出、健診結果や接種結果がアプリから確認できるようになります。

◆地域全体での子育て力向上を目指す福岡県大野城市で乳幼児健診と小児予防接種をデジタル化！

大野城市では、「すべてのこども・若者が、夢と希望を持ち、幸福な生活をおくることができるまちをめざして」を基本理念とし、保護者だけでなく、地域全体で子育て家庭を支えるまちづくりを進めています。

また、母子保健事業の負担軽減と住民サービスの効率化を目的に、子育て家庭に向けたDXを推進し、2023年12月より、母子手帳アプリ『母子モ』を『おおのじょう子育てナビ』として導入しています。また、『母子モ』の追加機能として利用できる『子育てDX』の「オンライン予約サービス」も同時に提供することで、母子健康手帳交付時の面談予約や、すこやか育児相談の受付が『母子モ』から可能となっています。今回、「乳幼児健診サービス」と「小児予防接種サービス」を導入することで、子育て支援サービスをさらに充実させ、住民の利便性向上を図ります。

◆乳幼児健診と小児予防接種に係る事前手続きや結果確認の利便性を向上！

大野城市が導入した「乳幼児健診サービス」と「小児予防接種サービス」は、健診時の問診票と予防接種時の予診票の記入・提出や健診・接種結果の確認がアプリから可能となるものです。利用者は、場所や時間を問わず各手続きや結果の確認がアプリから行えることで、当日の待ち時間や紙の問診票・予診票記入に係る手間を削減し、会場での混雑を避けることができるようになります。

また、両サービスの導入により、問診・予診の内容や健診・接種結果のデータが医療機関から自治体へ迅速に共有可能となります。その結果、自治体は、健診や予防接種後の保護者・子どもの状況を速やかに把握できるとともに、データ入力の負担軽減にもつながります。さらに、「小児予防接種サービス」では、ワクチンごとの接種期間や前回からの接種間隔による接種判定を、医療機関が安全かつ効率的に確認することが目指せます。

今後も、手続きの簡素化や、一人ひとりに寄り添った切れ目のない支援体制を整えることで、子育て世帯の負担や不安を解消し、より便利で安心・安全な子育て環境づくりを推進します。

当社は、2030年までに、妊娠から子育て期の手続きについて、必要な人に情報を届け、保護者、自治体、医療機関の手間を無くすことをビジョンとして掲げています。子育て関連事業のデジタル化を支援するサービス『子育てDX』では、厚生労働省の乳幼児の定期予防接種予診票のデジタル化に向けた地域実証※1を行い社会実装するなど、さまざまな子育て関連事業のDXを推進することで、保護者の“不安や負担”を軽減し、“安心で簡便”な子育て社会を地域と共創することを目指します。

サービス名 ： おおのじょう子育てナビ

月額料金（税込） ： 無料

●サービス内容

＜母子手帳アプリ『母子モ』＞

妊産婦と子どもの健康データの記録・管理や予防接種のスケジュール管理、出産・育児に関するアドバイスの提供、離れた地域に住む祖父母など家族との共有機能、子どもの成長・発達の目安としての役割も備えている育児日記「できたよ記念日」などの便利な機能から、自治体が配信する地域の情報をお知らせするなど、育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる機能が充実しています。

＜『子育てDX』＞

自治体の子育て関連事業のデジタル化を支援するサービス。『母子モ』の追加機能として利用でき、妊娠届出のオンライン提出や乳幼児健診の手続きのデジタル化などに対応し、環境の変化に合わせた新たな子育て支援の仕組みづくりや、より便利で安心・安全な子育て環境の実現をサポートします。

●アクセス方法

＜母子手帳アプリ『母子モ』＞

・アプリ：App Store、Google Playで『母子モ』を検索（対応OS：Android 8.0以上、iOS 15.0以上）

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp にアクセス

＜『子育てDX』＞

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp/boshimo-kosodatedx にアクセス

※対象自治体にお住まいの方以外でもご利用いただけますが、お住まいの自治体の情報などは公式HPの情報をご確認ください。

※ご利用いただける機能は、お住まいの市区町村により一部内容が異なります。

※1：詳細はこちらから https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000099909.html

※『子育てDX』は母子モ株式会社の登録商標です。

※Google Play、Androidは、Google LLC.の商標または登録商標です。

※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems,Inc.またはその関連会社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。