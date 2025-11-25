岩崎電気、ビジネス向けSNS「LinkedIn」公式アカウントを開設

岩崎電気株式会社

岩崎電気は2025年10月より、ビジネス向けSNS「LinkedIn」の公式アカウントを開設いたしました。

「LinkedIn」のアカウントでは、ビジネスパーソンを対象に、当社の照明事業や産業用ソリューションの「見える光」と「見えない光」に関する最新動向や専門的な知見、事業活動内容を積極的に発信してまいります。

これにより、当社の事業に対する理解促進と、ステークホルダーとの関係強化を目指します。

また、2007年から「YouTube」チャンネルも開設しており、ライトアップやスポーツ施設などの納入事例ご紹介動画や商品ご紹介動画など、さまざまなコンテンツをお届けしています。

当社は今後も、これらのSNSも活用して、商品情報や事業活動について皆さまに広くタイムリーにお届けし、情報発信を強化してまいります。

「LinkedIn」アカウント

アカウント名：岩崎電気株式会社 IWASAKI ELECTRIC CO., LTD.

https://www.linkedin.com/company/岩崎電気株式会社(https://www.linkedin.com/company/%E5%B2%A9%E5%B4%8E%E9%9B%BB%E6%B0%97%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/)

「YouTube」チャンネル

チャンネル名：IWASAKI ELECTRIC - 岩崎電気

https://www.youtube.com/@IwasakiElectric

※本日現在、岩崎電気が公式に運用しているSNSは上記のみです。上記以外のアカウントには、当社ロゴを使用した“なりすましアカウント”が確認される場合がありますので、ご利用の際はアカウント名などをご確認いただき、誤ってフォロー・情報入力などをされないようご注意ください。万一、不審なアカウントや投稿を見かけましたら、お手数ですが当社までご連絡いただけますと幸いです。