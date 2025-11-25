面接数を増やすために企業が気をつけるべき5つのポイントを解説！

写真拡大 (全2枚)

株式会社キャリアデザインセンター


転職サイト「type」では、12月10日（水）および12月16日（火）に「面接数を増やすために企業が気をつけるべき5つのポイントを解説！」を開催いたします。



■セミナー詳細ページ：


https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/2025121016/(https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/2025121016/)



■タイトル：


面接数を増やすために企業が気をつけるべき5つのポイントを解説！



■こんなお悩みを持っている企業様にオススメです


・面接の実施数が少ない


・面接候補者からの辞退やキャンセルが多い


・候補者フォローアップのやり方が分からない



■コンテンツ内容：
面接数を増やすために企業が気をつけるべきポイントを解説いたします。


　・日程調整


　・リマインド


　・フォローアップ


　・書類選考　　他


質疑応答もございますので、ご質問お待ちしております。



■開催日程：


１.2025年12月10日(水)14:00～15:00


２.2025年12月16日(火)14:00～15:00


※２.は１.の録画配信となります。



■セミナーエントリーページ：


https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/2025121016/(https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/2025121016/)



【公開中の見逃し配信動画一覧】



『働くわたしの仕事地図』から知る、女性採用成功の秘訣と定着する組織の作り方

https://info.type.jp/webinar-guide/archive-0076/


【コンテンツ例】


■働くわたしの仕事地図について


■働く女性の取り巻く環境の変化と現状


■募集時に求人に落とし込めるポイント


■面接・選考時に転職者へ伝えられる事


■社内体制を整える国の制度について


■今後企業が働く女性に求められる事について


------------------------------------------------





【その他採用ご担当者様向けセミナー一覧】


https://info.type.jp/webinar-guide/



【セミナーに関するお問い合わせ先】


type／女の転職typeマーケティングチーム


https://info.type.jp/webinar-guide/


03-3560-1622　※「採用担当者向けのセミナーの件で」とお伝えください




■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要


-------------------------------------------------------------------
コーポレートサイト■https://cdc.type.jp/


本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル


資本金■5億5866 万円


設 立■1993年7月8日


従業員数■768名（2025年9月30日現在）


代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實


事業内容■


キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営


転職フェアの開催


人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）


質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス


パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業


IT業界に特化した人材派遣サービス（厚生労働大臣許可 派13-315344）


Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。



■【求人掲載に関するお問い合わせ先】


・フォームでのお問い合わせ


「type」URL：https://info.type.jp/toiawaseform/


「女の転職type」URL：https://info.type.jp/woman-toiawaseform/



・お電話でのお問い合わせ


TEL：03-3560-1622


『type』『女の転職type』マーケティングチーム宛



・「type」への求人掲載


URL：https://info.type.jp/engineer-recruitment/


・「女の転職type」への求人掲載


URL：https://woman-type.jp/keisai/



■ 【法人企業様向け公式Facebook 】


・「type」URL：https://www.facebook.com/typejpcl/


・「女の転職type」URL：https://www.facebook.com/wtypejpcl/



■【 法人企業様向け公式X（旧Twitter） 】


・「type」URL：https://twitter.com/typejp_cl


・「女の転職type」URL：https://twitter.com/wtypejp_cl