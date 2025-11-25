大人気キャラ文庫コミカライズ第１巻が遂に発売！お料理ファンタジーBL「騎士団長のお抱え料理人１.」ほかCharaコミックス11月刊発売!!

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、ボーイズラブ(BL)作品を取り扱うCharaレーベルより、11月25日(火)にコミックス４冊を発売いたします。

■「騎士団長のお抱え料理人１.」（原作：稲月しん 作画：夏乃あゆみ）「騎士団長のお抱え料理人１.」（原作：稲月しん 作画：夏乃あゆみ）

キャラ文庫の大人気お料理ファンタジー

待望の完全コミカライズ!!

≪あらすじ≫

自分の店を持つ夢のため、王宮の騎士団で修行中の料理人・アイル。ある夜、ひとりで練習をしていたところ、不審者が侵入してきた!? 伸びきった前髪に、口もとを覆う無精髭――ゼスと名乗った男は、勝手に食べた料理を気に入り、夜な夜な厨房を訪れることに!! 「アイルの料理を食べると不思議と元気になる」手放しで褒めてくれるゼスと夜を過ごすうち、次第に心惹かれていくけれど…!?

定価：814円

判型：B6判

ページ数：196ページ

発売：2025年11月25日（火）

ISBN：978-4-19-961058-5

作品詳細：https://www.chara-info.net/product/comics/54052/

試し読み：https://www.chara-info.net/viewer/comics/kano/kishidanchou_1/

■「僕はすべてを知っている８.」（著者：高久尚子）「僕はすべてを知っている８.」（著者：高久尚子）

期限のない遠距離恋愛は、成立するのか──

大人気シリーズ最新刊!!

≪あらすじ≫

米国研修の二年間を、成果が出るまで延長したい──。研究と帰国の狭間で悩み、そう恋人に伝えた金沢(かなざわ)。けれどそれ以来、加賀(かが)が音信不通に…!? 連絡を取りたいけど、「別れよう」と言われるのが恐い──。ところがその矢先、なんと帰宅した自宅の前で、加賀が待っていた!! サプライズな再会の喜びより、別れ話の不安が上回って…!?

定価：814円

判型：B6判

ページ数：180ページ

発売：2025年11月25日（火）

ISBN：978-4-19-961059-2

作品詳細：https://www.chara-info.net/product/comics/54072/

試し読み：https://www.chara-info.net/viewer/comics/takaku/bokusube8/

■「ますらおの人魚姫（上・下）」（著者：りーるー）「ますらおの人魚姫（上）」（著者：りーるー）

ワケアリ怪談師×伝説の男前人魚

怪奇ファンタジーBL!!

上下巻同時発売!!

≪あらすじ≫

この人魚の鱗は決して手放すな――そう先祖から伝わった鱗を鉄板ネタに持つ怪談師・津之介(しんのすけ)。ある夜、怪談ライブに現れた謎の美丈夫・汐(うしお)から「俺の鱗を見世物にするな！」と怒鳴り込まれる。困惑する津之介は、抗う間もなく汐に押し倒されてしまう!! 「その鱗は昔、俺が津四郎(つしろう)にやったものだ」津之介に先祖の面影を重ねた汐は、瞬く間に美しい鱗の人魚に変化して!?

定価：825円

判型：B6判

ページ数：212ページ

発売：2025年11月25日（火）

ISBN：978-4-19-961060-8

作品詳細：https://www.chara-info.net/product/comics/54059/

試し読み：https://www.chara-info.net/viewer/comics/riru/masurao/

